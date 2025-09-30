Yüksel Yıldırım'dan flaş açıklama! "Keşke Fenerbahçe onu bize verse"

Süper Lig takımlarından Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Yıldırım, Fenerbahçe'den istediği oyuncuyu açıkladı.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi gündem olacak açıklamalarda bulundu. Ekol Sports'a konuşan Yüksel Yıldırım şunları söyledi:
"Eyüp Aydın'a yazık"
"Fenerbahçe'den 2-3 tane oyuncu istedim, vermediler. Levent Mercan biri. 'Tutacağız' dediler. 2 sene önce Zajc'ı istedik, vermediler. Miguel Crespo'yu istedik, vermediler. Ali Başkan'dan istedik, olmadı. Galatasaray da vermiyor. Bir tane oyuncu için ne dil döktük. Eyüp Aydın geldi ama Avrupa'ya kaydedemedik. Yazık günah o çocuğa."
"Fenerbahçe keşke bana verse"
"Fenerbahçe Oğuz Aydın'ı verse keşke bana, oynamıyor. Kerem geldi, oynama şansı az. Böyle çok iyi oyuncular var, oynama vakti bulamıyor. Boşuna neden yabancılara para vereyim. Büyük takımlar, Anadolu takımlarına kolay kolay oyuncu vermiyorlar. Uğraşmak istemiyorlar. Anadolu'dan iyi oyuncu alıp zayıflatırlar ama oyuncu vermezler."
"Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesine soruşturma açılmalı"
"Kerem Aktürkoğlu'nun TFF'ye verilen sözleşmesi 1907 TL'ymiş. Üzüldüm. Ali Koç'u Kulüpler Birliği'nde ‘tek tip kontrat’ için destekledim. Böyle dedikten sonra TFF'ye 1907 TL'lik sözleşme gidiyorsa TFF'nin soruşturma açması lazım. Vergi kaçırıyorsun. Ben kendimi salak hissediyorum. Ben limitime göre harcıyorum, ben istemiyor muyum harcamak. 1965 TL yazarız, öbür taraftan Maliye, TFF, Bankalar Birliği peşinde olmalı, yaptırmamalı. Göz göre göre yapıyorsun. 1907 TL diye kontrat olur mu? Galatasaray da 1905 TL yaptı geçmişte. Daha sezon sonunda tek tip sözleşme dedik."
"Tedesco'yu duyunca 'eyvah' dedim"
"Fenerbahçe'nin parası var, istese iyi bir hoca getirebilirlerdi. Ben bu hocayı duyunca 'eyvah' dedim. Hocanın başarısı yok. Fenerbahçe camiası 10 küsur senedir şampiyon olamamış. Böyle bir kaosun içine getiriyorsan, hiç kimsenin laf edemeyeceği birini getirmelisin. Sadettin Saran'ın suçu ne? Geldi pimi çekilmiş bombayı kucağında buldu."