Yüksel Yıldırım'dan flaş açıklama! "Keşke Fenerbahçe onu bize verse"

"Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesine soruşturma açılmalı"





"Kerem Aktürkoğlu'nun TFF'ye verilen sözleşmesi 1907 TL'ymiş. Üzüldüm. Ali Koç'u Kulüpler Birliği'nde ‘tek tip kontrat’ için destekledim. Böyle dedikten sonra TFF'ye 1907 TL'lik sözleşme gidiyorsa TFF'nin soruşturma açması lazım. Vergi kaçırıyorsun. Ben kendimi salak hissediyorum. Ben limitime göre harcıyorum, ben istemiyor muyum harcamak. 1965 TL yazarız, öbür taraftan Maliye, TFF, Bankalar Birliği peşinde olmalı, yaptırmamalı. Göz göre göre yapıyorsun. 1907 TL diye kontrat olur mu? Galatasaray da 1905 TL yaptı geçmişte. Daha sezon sonunda tek tip sözleşme dedik."