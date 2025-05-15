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Beşiktaş’tan savunmaya dev takviye: Ze Vitor kimdir?

Beşiktaş’tan savunmaya dev takviye: Ze Vitor kimdir?

16:4215/05/2025, الخميس
G: 15/05/2025, الخميس
Yeni Şafak
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Bu sezon savunmada büyük sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını başlattı. Siyah-beyazlılar defans bölgesi için gündemine Ze Vitor’u aldı. Beşiktaş yönetimi önümüzdeki günlerde resmi teklif yapmak için karar verecek. İşte detaylar.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a sürpriz bir öneri geldi. Siyah beyazlılara menajerler aracılığıyla Portekiz ekibi Nacional'de forma giyen Ze Vitor'un teklif edildiği öğrenildi.


Kartal'ın 24 yaşındaki Brezilyalı stoper ile ilgili bir rapor hazırlattığı ve bu rapordan çıkacak sonuca göre transferle ilgili kararını vereceği de gelen haberler arasında. Brezilya Lig'inden de birkaç takımın takip ettiği Ze Vitor'un kulübüyle 2027'ye kadar kontratı bulunuyor.


3 MİLYON EURO TALEP EDİLİYOR



Portekiz ekibinin oyuncu için 2,5-3 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği de gelen bilgiler arasında.




OYUNCUNUN PERFORMANSI



24 yaşındaki Sambacı, Temmuz 2024'te Brezilya ekibi Tombense'den Nacional'e transfer olmuştu. Portekiz ekibinin formasıyla bu sezon 32 maça çıkan Ze Vitor söz konusu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşadı.


Ze Vitor Kimdir?

Tam Adı: José Vítor Lima Cardoso

Doğum Tarihi ve Yeri: 9 Şubat 2001, Goiana, Brezilya

Yaş: 24 yaşında (15 Mayıs 2025 itibarıyla)

Uyruk: Brezilyalı

Mevki: Defans - Stoper

Güncel Kulüp: CD Nacional (Portekiz Liga Portugal Betclic)

Fiziksel Özellikler: 1.89 m boyunda, sol ayaklı

Forma Numarası: 38

Kariyer: Brezilya’da futbola başlayan Zé Vítor, 2024’ten beri CD Nacional forması giyiyor. Son maçlardan birinde (CD Nacional - Rio Ave, 3-3) 7.4 Sofascore reytingi aldı. Beşiktaş’a transfer önerisiyle gündemde.


Değeri Ne Kadar?

Piyasa Değeri: Transfermarkt’a göre 1 milyon €.











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