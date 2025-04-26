Yapay zekanın 2030'a kadar el koyması beklenen meslekler belli oldu: İşte o liste

Teknolojik ilerlemenin motoru olan yapay zekâ, birçok mesleği tehdit ediyor. Analizlere göre, rutin iş süreçlerinde yapay zekâ kullanımı arttıkça, birçok orta gelir grubundaki meslek büyük risk altına giriyor.İşte yapay zekanın 2030'a kadar el koyması muhtemel meslekler

Yapay zekâ teknolojisinin hızla gelişmesi, iş dünyasında köklü değişimlerin habercisi oluyor. Özellikle orta sınıf meslekler, bu dönüşümün en büyük etkisini hissedecek gruplar arasında. Uzmanlar, otomasyon ve yapay zekâ destekli sistemlerin 2030’a kadar milyonlarca iş kolunu dönüştüreceğini vurguluyor. Araştırmalara göre; geleneksel istihdam anlayışı yerini daha esnek, teknoloji odaklı modellere bırakacak. İşte yapay zekanın 2030'a kadar el koyması muhtemel meslekler…

1 /9 VERİ GİRİŞ GÖREVLİLERİ

McKinsey araştırmasına göre, veri işleme rolleri 2030 yılına kadar görevlerin yüzde 30'una kadar otomasyon görebilir ve veri girişi çalışanları birçok sektörde neredeyse tamamen yer değiştirmeyle karşı karşıya kalabilme tehlikesi olan gruplar arasında.



2 /9 MUHASEBECİLER VE VERGİ HESAPLAYICILARI

Muhasaebeciler tamamen ortadan kalkmasa da 2030 yılına kadar temel vergi hazırlamanın yüzde 100'ünün yapay zeka yazılımıyla tamamlanabileceği öngörülüyor.



3 /9 YÖNETİCİ ASİSTANLARI

Microsoft Copilot gibi araçlar, yapay zekanın rutin ofis görevlerini verimli bir şekilde halletme yeteneğini şimdiden kanıtlıyor. Karmaşık ilişki tabanlı işleri yöneten üst düzey yönetici asistanları kalırken, birçok standart yönetsel pozisyonun ortadan kalkması bekleniyor.



4 /9 MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİLERİ

Yapılan sektör analizleri, müşteri hizmetleri görevlerinin yüzde 30'unun 2030 yılına kadar otomatikleştirilebileceğini gösteriyor.



5 /9 GRAFİK TASARIMCILAR

Şimdiden kendini gösteren ve saniyeler içinde tasarlanan materyallere bakılırsa dikkate değer ilerlemeler kaydetti. 2030'a kadar, giriş seviyesi ve tekrarlayan tasarım rollerinin keskin bir şekilde azalması bekleniyor.

6 /9 PAZAR ARAŞTIRMA ANALİSTLERİ

2030'a kadar, yapay zeka analitik araçları pazar araştırmalarına hakim olacak ve rutin rollerde insan analistlere olan talebi önemli ölçüde azaltacak.



7 /9 FİNANSAL ANALİSTLER

Sektör projeksiyonları, mevcut finansal analist görevlerinin yarısından fazlasının 2030 yılına kadar otomatikleştirilebileceğini göstermektedir.



8 /9 TEKNİK YAZAR

Yapay zekanın tutarlı bir tonu koruma, hatasız içerik üretme ve belgeleri etkili bir şekilde güncelleme kapasitesi, onu birçok teknik yazım görevi için uygun hale getirir. 2030'a kadar, kalan teknik yazım pozisyonları muhtemelen derin konu uzmanlığı gerektiren karmaşık veya oldukça uzmanlaşmış belgelere odaklanacaktır.

