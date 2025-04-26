Yapay zekanın 2030'a kadar el koyması beklenen meslekler belli oldu: İşte o liste

Yapay zekâ teknolojisinin hızla gelişmesi, iş dünyasında köklü değişimlerin habercisi oluyor. Özellikle orta sınıf meslekler, bu dönüşümün en büyük etkisini hissedecek gruplar arasında. Uzmanlar, otomasyon ve yapay zekâ destekli sistemlerin 2030’a kadar milyonlarca iş kolunu dönüştüreceğini vurguluyor. Araştırmalara göre; geleneksel istihdam anlayışı yerini daha esnek, teknoloji odaklı modellere bırakacak. İşte yapay zekanın 2030'a kadar el koyması muhtemel meslekler…
VERİ GİRİŞ GÖREVLİLERİ
McKinsey araştırmasına göre, veri işleme rolleri 2030 yılına kadar görevlerin yüzde 30'una kadar otomasyon görebilir ve veri girişi çalışanları birçok sektörde neredeyse tamamen yer değiştirmeyle karşı karşıya kalabilme tehlikesi olan gruplar arasında.
MUHASEBECİLER VE VERGİ HESAPLAYICILARI
Muhasaebeciler tamamen ortadan kalkmasa da 2030 yılına kadar temel vergi hazırlamanın yüzde 100'ünün yapay zeka yazılımıyla tamamlanabileceği öngörülüyor.
YÖNETİCİ ASİSTANLARI
Microsoft Copilot gibi araçlar, yapay zekanın rutin ofis görevlerini verimli bir şekilde halletme yeteneğini şimdiden kanıtlıyor. Karmaşık ilişki tabanlı işleri yöneten üst düzey yönetici asistanları kalırken, birçok standart yönetsel pozisyonun ortadan kalkması bekleniyor.
MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİLERİ
Yapılan sektör analizleri, müşteri hizmetleri görevlerinin yüzde 30'unun 2030 yılına kadar otomatikleştirilebileceğini gösteriyor.
GRAFİK TASARIMCILAR
Şimdiden kendini gösteren ve saniyeler içinde tasarlanan materyallere bakılırsa dikkate değer ilerlemeler kaydetti.
2030'a kadar, giriş seviyesi ve tekrarlayan tasarım rollerinin keskin bir şekilde azalması bekleniyor.
PAZAR ARAŞTIRMA ANALİSTLERİ
2030'a kadar, yapay zeka analitik araçları pazar araştırmalarına hakim olacak ve rutin rollerde insan analistlere olan talebi önemli ölçüde azaltacak.
FİNANSAL ANALİSTLER
Sektör projeksiyonları, mevcut finansal analist görevlerinin yarısından fazlasının 2030 yılına kadar otomatikleştirilebileceğini göstermektedir.
TEKNİK YAZAR
Yapay zekanın tutarlı bir tonu koruma, hatasız içerik üretme ve belgeleri etkili bir şekilde güncelleme kapasitesi, onu birçok teknik yazım görevi için uygun hale getirir. 2030'a kadar, kalan teknik yazım pozisyonları muhtemelen derin konu uzmanlığı gerektiren karmaşık veya oldukça uzmanlaşmış belgelere odaklanacaktır.
TELE PAZARLAMACILAR
2030 yılına kadar neredeyse tamamen yer değiştirmesi beklenen tele pazarlama, yapay zekanın tekrarlayan iletişim görevlerine odaklanan rolleri nasıl kapsamlı bir şekilde dönüştürebileceğini örneklemektedir.