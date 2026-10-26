4 bin konut bitti İBB su vermiyor

Dört bin konut bitti İBB su vermiyor

Kentsel dönüşümde üzerine düşeni yapmayan İBB, TOKİ’nin konut yapmasını da hazmedemiyor. Arnavutköy Baklalı’da inşa edilen 3 bin 932 konut ve 38 iş yerinin sahipleri, bir yıldan fazla süredir İSKİ’nin gelip su ve kanalizasyon bağlantılarını yapmasını bekliyor.