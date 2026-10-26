4 bin konut bitti İBB su vermiyor
Yeni Şafak Gazetesi'nin 26 Ekim 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 26 Ekim 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Avrupa'daki Türklerle savunmada iş birliği
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), 7 Kasım’da Münih’te, 8 Kasım’da da Stuttgart’ta, Almanya’daki Türk mühendisler, araştırmacılar, öğrenciler ve girişimcilerle toplantılar düzenleyecek. Savunma sektörüne uzman kazandırmak isteyen SSB, Türkiye’ye döneceklere iş imkanı sunmak, kalacak olanlarla da ortak çalışmalar yapmak istiyor.
Dört bin konut bitti İBB su vermiyor
Kentsel dönüşümde üzerine düşeni yapmayan İBB, TOKİ’nin konut yapmasını da hazmedemiyor. Arnavutköy Baklalı’da inşa edilen 3 bin 932 konut ve 38 iş yerinin sahipleri, bir yıldan fazla süredir İSKİ’nin gelip su ve kanalizasyon bağlantılarını yapmasını bekliyor.
Zirvede dev kapışma
Galatasaray ve Fenerbahçe, zirve mücadelesini çok yakından ilgilendiren dev derbide bugün Aslantepe’de karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, kazanarak rakibiyle puan farkını 6’ya çıkarmak ve zirvedeki yerini perçinlemek isterken, sarı-lacivertliler ise 3 puanı alarak sıralamada rakibinin üstüne çıkmayı hedefliyor.