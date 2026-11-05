İsrail Trump'a da kaybettirdi
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 5 Kasım 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Deprem konutunda yüzde 74 peşin indirimi
6 Şubat depremlerinin ardından hak sahiplerinden borçlarını peşin kapatmak isteyenlere konutlarda yüzde 74, iş yerlerinde yüzde 48 indirim uygulanacak. Konutlar 484 bin, köy evleri 448 bin TL'ye peşin alınabilecek.
İsrail Trump'a da kaybettirdi
Biden’ın ardından Trump da İsrail’in saldırgan politikalarını desteklemenin bedelini ödedi. Netanyahu’nun talebi üzerine İran’a savaş başlatan Trump, ABD’deki ara seçimde büyük hezimet yaşadı. Demokratlar hem Temsilciler Meclisi hem Senato’da kontrolü ele geçirdi. Demokrat Parti’de öne çıkan birçok ismin İsrail lobisinin hedefindeki isimler olması dikkat çekti.
Kadıköy'de zafer gecesi
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında kendi sahasında Liverpool’u konuk eden Fenerbahçe rakibini 3-2 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Maçta İngiliz devi karşısında iki kez geriye düşen sarı-lacivertliler, Greenwood, Brown ve Muriç’in golleriyle 3 puanı kazandı.