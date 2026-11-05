İsrail Trump'a da kaybettirdi

Kadıköy'de zafer gecesi

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında kendi sahasında Liverpool’u konuk eden Fenerbahçe rakibini 3-2 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Maçta İngiliz devi karşısında iki kez geriye düşen sarı-lacivertliler, Greenwood, Brown ve Muriç’in golleriyle 3 puanı kazandı.