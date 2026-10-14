Kırsalda bereketi hedefleyen projeden destek aldı: 24 yaşındaki Fatma kendi işinin patronu oldu

"Çocukluktan beri bu işin içindeyim"





Fatma İlçe, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden detayları öğrendiği projeye kabul edilmesinin ardından koyunlarına kavuştuğunu söyledi.





Hayvancılığın aile mesleği olduğunu dile getiren İlçe, "Çocukluktan beri bu işin içindeyim aslında. O yüzden çok zorlanmıyorum. Yaşıtlarım da bu işe girişebilir. Genç ve kadın çiftçi olduğumuz için devletimiz bize çok hak tanıyor." dedi.





İlçe, koyunlarının tüm bakımıyla ilgilendiğini belirterek, "Koyunlar için saat 06.00'da kalkıyoruz. Babam yaylatmaya götürüyor. Annem ve ben de gelen koyunları yemliyoruz, sularını dolduruyoruz. Akşamüstü tekrar otlamaya gidiyorlar. Biz de yem ve sularını değiştiriyor, ağılı temizliyoruz. Günlerimiz böyle geçiyor." diye konuştu.