Dünyanın en iyi 10 böreğini açıkladı: Listeye Türkiye damgası

Doktorlar bile şaşırdı: Ebru Şallı oğlu Pars'la ilgili o anısını gözyaşları içinde ilk kez anlattı

2020 yılında 4 yıl boyunca lenfoma kanseriyle mücadele eden 9 yaşındaki oğlu Pars’ı kaybeden Ebru Şallı, tedavi sürecinde yaşananları ilk kez anlattı. Şallı, oğluna naklettiği iliğin yüzde yüz tuttuğu o anı ve Pars'ın kendisine söylediği duygusal sözleri gözyaşları içinde paylaştı.