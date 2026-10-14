Dünyanın en iyi 10 böreğini açıkladı: Listeye Türkiye damgası
12:59, 14/10/2026, Çarşamba
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Gastronomi dünyasının en iyilerini belirleyen TasteAtlas binlerce gurmenin oyu ile bu kez de dünyanın en iyi 10 böreğini açıkladı. Türk mutfağından 8 börek listede yer alırken zirveyi yine kimseye kaptırmayan bol malzemeli yufka ile yapılan paçanga böreği 4.3 puan ile listede birinci oldu.
1. PAÇANGA BÖREĞİ
PUANI: 4.3
2. KATMER
PUANI: 4.3
4. KOL BÖREĞİ
PUANI: 4.2
6. SİGARA BÖREĞİ
PUANI: 4.1
7. GÜL BÖREĞİ
PUANI: 4.0
8. BOŞNAK BÖREĞİ
PUANI: 4.0
9. SU BÖREĞİ
PUANI: 4.0
10. TEPSİ BÖREĞİ
PUANI: 4.0