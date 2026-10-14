MasterChef şampiyonu dükkanını geçici olarak kapattı: Nedeni duygulandırdı
MasterChef Türkiye’de elde ettiği şampiyonlukla adından söz ettiren Esra Tokelli, İstanbul Maslak'ta hizmet veren restoranını geçici olarak kapatma kararı aldı. Ünlü şef, sürpriz kararının nedenini açıkladı.
MasterChef Türkiye yarışmasında sergilediği başarılı performansla şampiyonluk kupasını kaldıran ünlü şef Esra Tokelli, özel hayatındaki üzücü bir gelişmeyle gündeme geldi.
Tokelli, İstanbul Maslak’ta faaliyet gösteren “Şampiyon Lezzetler” isimli restoranının kapılarını bir süreliğine müşterilerine kapatma kararı aldı.
İşletmesinin faaliyetlerini geçici olarak durduran Esra Tokelli, önceliğini ailesine verdi.
Babasının sağlık sorunları nedeniyle bu zorlu süreçte onun yanında olmak istediğini belirten başarılı şef, ailesine zaman ayırmak adına mutfağa bir süre ara vereceğini bildirdi.
Restoranın ne zaman yeniden açılacağına dair net bir tarih paylaşılmadı.
Aldığı radikal kararı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Tokelli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bazen hayatta mutfağa, lezzetlere ve günlük telaşımıza kısa bir ara verip en kıymetlilerimizin yanında olmamız gerekiyor. Babamın sağlık durumu nedeniyle bu süreçte onun yanında olmak ve aileme zaman ayırmak istiyorum. Bu sebeple dükkânımıza kısa bir süreliğine ara vereceğiz. Göstereceğiniz anlayış, güzel dilekleriniz ve dualarınız benim için çok kıymetli. İnşallah en kısa zamanda yeniden buluşacağız."