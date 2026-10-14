MasterChef şampiyonu dükkanını geçici olarak kapattı: Nedeni duygulandırdı

"Bazen hayatta mutfağa, lezzetlere ve günlük telaşımıza kısa bir ara verip en kıymetlilerimizin yanında olmamız gerekiyor. Babamın sağlık durumu nedeniyle bu süreçte onun yanında olmak ve aileme zaman ayırmak istiyorum. Bu sebeple dükkânımıza kısa bir süreliğine ara vereceğiz. Göstereceğiniz anlayış, güzel dilekleriniz ve dualarınız benim için çok kıymetli. İnşallah en kısa zamanda yeniden buluşacağız."