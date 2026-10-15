İstanbul baraj doluluk oranı bir günde fırladı: 16 Ekim Cuma İSKİ barajları genel doluluk oranı ve Ömerli, Elmalı, Terkos ve Alibey barajı yüzde kaç oldu?
İstanbul'da gece boyunca etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağışın ardından gözler barajların doluluk oranlarına çevrildi. Megakentte etkili olan sağanak yağış, baraj doluluk oranlarında büyük artışa neden oldu. Aralıklarla devam eden yağışların ardından dün yüzde 38,06 olarak ölçülen baraj doluluk oranı, bugün yüzde 45,22'ye yükseldi. Böylece doluluk oranında bir günde 7,16 puanlık artış kaydedildi. İşte 16 Ekim 2026 İstanbul baraj doluluk oranları.
İstanbul’da son yılların en büyük yağışı etkili oldu. Kentin birçok noktasında metrekareye düşen yağış miktarı 240 kilogramı aşarken, 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek yağış değerlerinden birine ulaşıldı. İstanbul genelinde Salı sabahından itibaren etkisini artıran sağanak yağış, özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası’nın kuzey ve orta kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi.
Son ölçümlere göre Beykoz’da metrekareye 242 kilogram, Eyüpsultan’da 190.5 kilogram, Sarıyer’de ise 187.9 kilogram yağış düştü. Kentin genelinde yağış miktarının 100 ila 230 kilogram aralığına ulaştığı bildirildi. Peki yağışlar baraj doluluk oranını nasıl etkiledi?
16 EKİM İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 16 Ekim 2026 Cuma günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 45.22 seviyesinde kaydedildi. Elmalı Barajının doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
İSTANBUL'DA HANGİ BARAJDA NE KADAR SU VAR?
Ömerli Barajı: yüzde 62,17
Darlık Barajı: yüzde 67,74
Elmalı Barajı: yüzde 100
Terkos Barajı: yüzde 34,64
Alibey Barajı: yüzde 68,13
Büyükçekmece Barajı: yüzde 29,02
Sazlıdere Barajı: yüzde 27,47
Istrancalar Barajı: yüzde 84,20
Kazandere Barajı: yüzde 8,28
Pabuçdere Barajı: 3,41