Nafaka düzenlemesi Meclis'e geldi mi? Yeni süresiz nafaka nasıl olacak, kapsamı ve içeriğinde neler var?
Adalet Bakanlığı ile AK Parti’nin üzerinde çalıştığı 13. Yargı Paketi’nde hazırlıkların son aşamaya geldiği belirtildi. Süresiz nafaka uygulamasından boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılmasına, mal paylaşımından sosyal medyaya ilişkin düzenlemelere kadar birçok başlığı kapsayan paketin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine sunulması bekleniyor. İşte yeni nafaka düzenlemesi kapsamı ve içeriği.
Adalet Bakanlığı ile AK Parti'nin üzerinde çalıştığı 13. Yargı Paketi'nde sona gelindi. Süresiz nafaka, boşanmaların kısa sürede sonuçlanması, mal paylaşımı, sosyal medya gibi başlıkları içeren düzenleme önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek. Adalet Bakanlığı ile AK Parti kurmaylarının uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı 13. Yargı Paketi hazırlıklarında sona gelindi.
Nafaka düzenlemesi Meclis'e geldi mi?
Milyonlarca vatandaşı ve yargı camiasını yakından ilgilendiren dev kanun teklifinin, önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunularak Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye başlanması bekleniyor. Paketin odağında ise aile hukukundaki reformlar yer alıyor. Yıllardır tartışma konusu olan süresiz nafaka uygulamasına kısıtlama getirilmesi, evlilik süresi, tarafların kusur durumu ve ekonomik şartları dikkate alınarak alt ve üst sınırları belirlenmiş kademeli/süreli nafaka modeline geçilmesi öngörülüyor.
Yeni nafaka nasıl olacak, kapsamı ve içeriğinde neler var?
AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre; 25-30 maddeden oluşması ve ekim ayında Meclis gündemine gelmesi beklenen yargı paketinde son rötuşlar yapılıyor. Pek çok düzenlemenin yer alacağı pakette Anayasa Mahkemesi'nin çeşitli konularda iptal ettiği düzenlemelerin de yer alacağı kaydedildi. Planlanan düzenlemeler şöyle sıralanıyor:
Nafakada yeni dönemin başlayacağı düzenlemede nafaka ödemeleri eşlerin evli kaldığı sürelere göre ayarlanacak. Buna göre; 10 yıla kadar evliliklerde 5 yıl, 10 yılın üstündekilerde ise evlilik süresinin yarısı kadar nafaka ödenecek. Evlilik süresi 6 ay veya 1 yıl olsa dahi kadına en az 5 yıl nafaka ödenmesi öngörülüyor. Daha uzun süren evliliklerde ise nafaka süresinin, evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı esas alınarak belirlenmesi planlanıyor. Boşanmalarda eşlerin gelir durumu göz önünde tutularak maddi durumu dikkate alınacak ve bu doğrultuda hakime takdir yetkisi verilecek.
Uzun süren boşanma davaları hızlandırılacak. Uzun süren çekişmeli boşanma davalarının kısa sürmesi için de adımlar atıldı. Buna göre; mal paylaşımından kaynaklanan davalarda 10 yıl olan zamanaşımı süresinin 5 yıla indirilmesi öngörülüyor. Mal paylaşımı süreci boşanmaları geciktirdiği gerekçesiyle önce ayrılık gerçekleşecek, ardından eşler arasında mal paylaşımı yapılacak.