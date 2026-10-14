KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi ÖSYM AİS sorgulama ekranı: KPSS ortaöğretim sınav ne zaman 2026?
ÖSYM, 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak 2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı’na katılacak adayların sınav giriş belgelerinin 14 Ekim 2026 itibarıyla erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini içeren sınav giriş belgelerine ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilecek. Peki KPSS ortaöğretim sınavı saat kaçta başlayacak, sınav kaçta bitecek, kaç soru sorulanacak? İşte ayrıntılar.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), lise mezunları ile mezun olabilecek durumdaki adayların katılım sağlayacağı 2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı öncesinde beklenen sınav giriş belgelerini 14 Ekim 2026 tarihi itibarıyla erişime açtığını resmi kanalları üzerinden duyurdu. Türkiye genelinde ve KKTC Lefkoşa’da tek oturum halinde gerçekleştirilecek sınav için adaylar, sınava girecekleri okul, bina, salon ve sıra bilgilerini gösteren belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) ve ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle anında edinebilecekler.
2026-KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl indirilir?
Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınav Giriş Belgesi'ne ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.
KPSS Ortaöğretim sınav giriş sorgulama ekranı
KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, sınav saat kaçta başlayacak, sınav kaçta bitecek, kaç soru sorulanacak?
ÖSYM takvimine göre sınav 25 Eylül 2026 tarihinde yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak 130 dakikalık sınav 12.25'te sona erecek. Genel yetenek ve genel kültür testlerinin uygulanacağı sınavda adaylara 120 soru sorulacak. 130 dakika cevaplama süresi verilecek ve ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler.