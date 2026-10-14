ABD ENFLASYON VERİLERİ SON DAKİKA! ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
ABD Eylül 2026 enflasyon verileri için beklenen gün geldi. ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), küresel piyasaların ve yatırımcıların odağında yer alıyor. Enflasyonun hangi seviyede gerçekleşeceği, ABD Merkez Bankası FED'in önümüzdeki dönemde izleyeceği faiz politikasına ilişkin beklentiler açısından önem taşıyor. Açıklanacak veriler, faizlerin artırılması, sabit tutulması veya ilerleyen dönemde farklı adımlar atılması yönündeki değerlendirmeleri etkileyebilecek. Özellikle doların seyri, altın fiyatları ve küresel piyasalardaki varlıkların fiyatlamaları bakımından ABD enflasyon rakamları yakından takip ediliyor. Piyasalarda gözler açıklanacak aylık ve yıllık TÜFE oranlarına çevrilirken, sonuçların beklentilerle ne ölçüde örtüşeceği de merak ediliyor. Peki, ABD Eylül 2026 enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜFE beklentisi ne yönde ve veriler FED'in faiz kararını nasıl etkileyebilir? İşte merak edilen ayrıntılar…
ABD enflasyon verileri Eylül 2026 dönemi için yatırımcıların gündeminde öne çıkıyor. ABD'de açıklanacak TÜFE rakamları, yalnızca ülke ekonomisinin enflasyon görünümünü ortaya koymakla kalmayacak, aynı zamanda FED'in önümüzdeki dönemde atacağı faiz adımlarına yönelik beklentilerde de etkili olacak. Enflasyonun beklentilerin üzerinde veya altında gerçekleşmesi, para politikasının geleceğine ilişkin değerlendirmeleri değiştirebilecek önemli göstergeler arasında bulunuyor. Bu nedenle piyasa aktörleri açıklanacak verileri yakından izliyor. ABD'den gelecek rakamların dolar, altın ve diğer küresel varlıkların fiyatlamaları üzerinde etkili olması beklenirken, FED'in faiz politikasına ilişkin beklentiler de verilerin ardından yeniden şekillenebilir. Peki, ABD Eylül ayı TÜFE verileri hangi saatte açıklanacak, enflasyon rakamları piyasalarda nasıl bir etki oluşturabilir? FED'in faiz politikası açısından hangi sonuçlar önem taşıyor? İşte ayrıntılar…
ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Eylül ayı ABD enflasyon verileri için tarih belli oldu. Buna göre; Eylül ayı ABD enflasyon verileri 14 Ekim Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak.
BEKLENTİ NE YÖNDE?
ABD’de bugün açıklanacak enflasyon verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) bundan sonra uygulayacağı politikalara ilişkin ipucu vermesi bekleniyor. Artan enerji maliyetlerinden dolayı ülkede enflasyonun hızlanması bekleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantısında yüzde 78 ihtimalle politika faizini sabit bırakması öngörülüyor. Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerginlikler de küresel piyasalarda risk iştahını törpülemeye devam ediyor.