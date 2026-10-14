TUS 2. dönem tercih sonuçları açıklandı mı? TUS yerleştirme sonucu ÖSYM sonuç sorgulama ekranı
2026-TUS 2. dönem tercih işlemlerini 30 Eylül-7 Ekim 2026 tarihleri arasında alındı. TUS tercih işlemlerinin ardından ÖSYM sonuç sorgulaması başladı. 2026-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. Peki TUS 2. dönem tercih başvurusu yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TUS sınavı sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 30 Eylül - 7 Ekim 2026 tarihleri arasında alınan 2026-TUS 2. Dönem tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, uzmanlık eğitimi almak isteyen hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gözü ÖSYM’den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Tercih sürecinin sona ermesinin ardından yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı adaylar tarafından yoğun bir şekilde takip ediliyor.
ÖSYM 2026-TUS/2 Tercih Sonuçları İlan Edildi mi, Nereden Öğrenilir?
ÖSYM henüz 2026-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçlarını resmi olarak duyurmamış olsa da, kurumun geçmiş sınav ve tercih takvimleri göz önüne alındığında, sonuçların Ekim ayının ortalarında (Ekim'in ikinci veya üçüncü haftası içerisinde) açıklanması bekleniyor.
TUS 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, TUS 2. Dönem sınav sonuçlarını ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek. Sonuçlara ayrıca ÖSYM'nin resmi mobil uygulamaları üzerinden de erişilebilecek.
TUS 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI ÖSYM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
TUS/2 Tercih Sonuçları Nereden Öğrenilecek?
2026-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları ilan edildiği andan itibaren adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin resmi sonuç portalı olan sonuc.osym.gov.tr adresi ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden yerleştikleri kadro ve hastaneleri anlık olarak öğrenebilecekler.