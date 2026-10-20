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Ne Almanya ne Fransa ne de Hindistan! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri listesinde Bordo Bereliler damgası

Ne Almanya ne Fransa ne de Hindistan! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri listesinde Bordo Bereliler damgası

21:36, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Ne Almanya ne Fransa ne de Hindistan! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri listesinde Bordo Bereliler damgası

Türkiye’nin askerî gücünün ve kararlılığının simgelerinden Bordo Bereliler, dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesinde dikkatleri üzerine çekti. Zorlu eğitimleri, sınır ötesi operasyonlardaki tecrübeleri ve üstün görev kabiliyetleriyle öne çıkan Türk özel kuvvetlerinin dünya devleri arasındaki yeri merak konusu oldu. İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri ve özellikleri...

Bordo Bereliler, 2026 yılına ilişkin yayımlanan dünyanın en güçlü 25 özel kuvvet birliği listesinde 4. sırada gösterildi. ABD, Birleşik Krallık ve Rusya'nın ilk üç sırayı paylaştığı listede Türkiye'nin konumu dikkat çekti.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli olan Bordo Bereliler, 2026 yılı için çeşitli yayınlarda paylaşılan dünyanın en güçlü özel kuvvetleri sıralamasında dördüncü sırada yer aldı. Operasyonel kabiliyetleri, eğitim standartları ve farklı görev alanlarındaki deneyimleriyle değerlendirildiği belirtilen listede 25 ülkeden özel birliklere yer verildi.

Bordo Bereliler, 2026 yılına ilişkin yayımlanan dünyanın en güçlü 25 özel kuvvet birliği listesinde 4. sırada gösterildi. ABD, Birleşik Krallık ve Rusya'nın ilk üç sırayı paylaştığı listede Türkiye'nin konumu dikkat çekti.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli olan Bordo Bereliler, 2026 yılı için çeşitli yayınlarda paylaşılan dünyanın en güçlü özel kuvvetleri sıralamasında dördüncü sırada yer aldı. Operasyonel kabiliyetleri, eğitim standartları ve farklı görev alanlarındaki deneyimleriyle değerlendirildiği belirtilen listede 25 ülkeden özel birliklere yer verildi.


ÖZEL KUVVETLER HANGİ ALANLARDA ÖNE ÇIKIYOR?

Sıralamada yer verilen birlikler, farklı operasyon alanlarındaki uzmanlıklarıyla dikkat çekiyor.


Almanya'nın GSG 9 birimi rehine kurtarma operasyonlarıyla, Fransa'nın GIGN birimi terörle mücadele ve rehine kurtarma faaliyetleriyle, Kanada'nın JTF2 birimi ise özel operasyon görevleriyle tanınıyor.


Avustralya'nın SASR birliği uzun menzilli keşif faaliyetleriyle listede yer alırken, Hindistan'ın NSG birimi büyük şehirlerdeki güvenlik tehditlerine yönelik müdahale kapasitesiyle öne çıkarılıyor.


Türkiye'nin Bordo Berelileri ise sınır ötesi operasyonlar, özel görevler ve terörle mücadele alanlarındaki faaliyetleriyle listede dördüncü sırada gösteriliyor.


ÖZEL KUVVETLER HANGİ ALANLARDA ÖNE ÇIKIYOR?Sıralamada yer verilen birlikler, farklı operasyon alanlarındaki uzmanlıklarıyla dikkat çekiyor.Almanya'nın GSG 9 birimi rehine kurtarma operasyonlarıyla, Fransa'nın GIGN birimi terörle mücadele ve rehine kurtarma faaliyetleriyle, Kanada'nın JTF2 birimi ise özel operasyon görevleriyle tanınıyor.Avustralya'nın SASR birliği uzun menzilli keşif faaliyetleriyle listede yer alırken, Hindistan'ın NSG birimi büyük şehirlerdeki güvenlik tehditlerine yönelik müdahale kapasitesiyle öne çıkarılıyor.Türkiye'nin Bordo Berelileri ise sınır ötesi operasyonlar, özel görevler ve terörle mücadele alanlarındaki faaliyetleriyle listede dördüncü sırada gösteriliyor.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÖZEL KUVVETLERİ LİSTESİ


Uluslararası askeri güç analizleri ve veri derlemeleri yapan Global Firepower (GFP)'ın 2026 yılı özel raporu ve küresel askeri güç değerlendirmelerine göre, liste şu şekilde;

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÖZEL KUVVETLERİ LİSTESİUluslararası askeri güç analizleri ve veri derlemeleri yapan Global Firepower (GFP)'ın 2026 yılı özel raporu ve küresel askeri güç değerlendirmelerine göre, liste şu şekilde;

25. SOG – İSVEÇ


• Özellik: Hassas operasyon kabiliyeti

• Başarı: NATO destekli görevlerde etkin rol


25. SOG – İSVEÇ• Özellik: Hassas operasyon kabiliyeti• Başarı: NATO destekli görevlerde etkin rol

24. FSK – NORVEÇ


• Özellik: Zorlu iklimlerde operasyon yeteneği

• Başarı: Barışı koruma görevleri

24. FSK – NORVEÇ• Özellik: Zorlu iklimlerde operasyon yeteneği• Başarı: Barışı koruma görevleri

23. EKAM – YUNANİSTAN


• Özellik: Rehine kurtarmada uzmanlık

• Başarı: Avrupa'da başarılı özel operasyonlar

23. EKAM – YUNANİSTAN• Özellik: Rehine kurtarmada uzmanlık• Başarı: Avrupa'da başarılı özel operasyonlar

22. GEO – İSPANYA


• Özellik: Terörle mücadele odaklı birim

• Başarı: ETA operasyonlarında gösterdiği başarı

22. GEO – İSPANYA• Özellik: Terörle mücadele odaklı birim• Başarı: ETA operasyonlarında gösterdiği başarı

21. KOPASSUS – ENDONEZYA


• Özellik: Zorlu arazi şartlarına uyum

• Başarı: Bölgesel isyanların bastırılması


21. KOPASSUS – ENDONEZYA• Özellik: Zorlu arazi şartlarına uyum• Başarı: Bölgesel isyanların bastırılması

20. KCT – HOLLANDA

• Özellik: Uluslararası barışı koruma alanında uzman

• Başarı: NATO görevlerinde kritik katkılar

20. KCT – HOLLANDA• Özellik: Uluslararası barışı koruma alanında uzman• Başarı: NATO görevlerinde kritik katkılar

19. BOPE – BREZİLYA

• Özellik: Kentsel çatışma tecrübesi

• Başarı: Favela güvenlik operasyonları


19. BOPE – BREZİLYA• Özellik: Kentsel çatışma tecrübesi• Başarı: Favela güvenlik operasyonları

18. UNİT 777 – MISIR


• Özellik: Yakın mesafe terör operasyonları

• Başarı: Rehine kurtarma görevlerinde başarı


18. UNİT 777 – MISIR• Özellik: Yakın mesafe terör operasyonları• Başarı: Rehine kurtarma görevlerinde başarı

17 SAT – JAPONYA


• Özellik: Hızlı rehine kurtarma kapasitesi

• Başarı: Tokyo'daki kritik rehine krizlerinin çözümü


17 SAT – JAPONYA• Özellik: Hızlı rehine kurtarma kapasitesi• Başarı: Tokyo'daki kritik rehine krizlerinin çözümü

16. SSG – PAKİSTAN


• Özellik: Sınır ötesi operasyonlara hazırlıklı

• Başarı: Hindistan ile yaşanan kritik dönemlerde yürüttüğü görevler

16. SSG – PAKİSTAN• Özellik: Sınır ötesi operasyonlara hazırlıklı• Başarı: Hindistan ile yaşanan kritik dönemlerde yürüttüğü görevler

15. NZSAS – YENİ ZELANDA


• Özellik: Özel operasyonlarda yüksek etkinlik

• Başarı: Afganistan'daki operasyonel başarılar

15. NZSAS – YENİ ZELANDA• Özellik: Özel operasyonlarda yüksek etkinlik• Başarı: Afganistan'daki operasyonel başarılar

14. 707. ÖZEL GÖREV GÜCÜ – GÜNEY KORE


• Özellik: Asimetrik tehditlere hızlı tepki

• Başarı: Kuzey Kore'ye yönelik gizli görevler

14. 707. ÖZEL GÖREV GÜCÜ – GÜNEY KORE• Özellik: Asimetrik tehditlere hızlı tepki• Başarı: Kuzey Kore'ye yönelik gizli görevler

13. JW GROM – POLONYA


• Özellik: Hassas operasyon uzmanlığı

• Başarı: Balkanlar ve Afganistan'daki başarıları

13. JW GROM – POLONYA• Özellik: Hassas operasyon uzmanlığı• Başarı: Balkanlar ve Afganistan'daki başarıları

12. GIS – İTALYA


• Özellik: Terörle mücadele yetkinliği

• Başarı: Avrupa'daki kritik operasyonlar

12. GIS – İTALYA• Özellik: Terörle mücadele yetkinliği• Başarı: Avrupa'daki kritik operasyonlar

11. SNOW LEOPARD UNİT – ÇİN


• Özellik: Yoğun kent güvenliği operasyonları

• Başarı: Olimpiyatlar dönemindeki üst düzey güvenlik görevleri

11. SNOW LEOPARD UNİT – ÇİN• Özellik: Yoğun kent güvenliği operasyonları• Başarı: Olimpiyatlar dönemindeki üst düzey güvenlik görevleri

10. SASR – AVUSTRALYA

• Özellik: Uzun menzilli keşif uzmanlığı

• Başarı: Vietnam ve Afganistan'daki operasyonlar

10. SASR – AVUSTRALYA• Özellik: Uzun menzilli keşif uzmanlığı• Başarı: Vietnam ve Afganistan'daki operasyonlar

9. NSG (KARA KEDİLER) – HİNDİSTAN


• Özellik: Büyük şehirlerde hızlı müdahale

• Başarı: 2008 Mumbai saldırılarındaki rolü

9. NSG (KARA KEDİLER) – HİNDİSTAN• Özellik: Büyük şehirlerde hızlı müdahale• Başarı: 2008 Mumbai saldırılarındaki rolü

8. GSG 9 – ALMANYA


• Özellik: Rehine kurtarmada yüksek başarı

• Başarı: 1977 Lufthansa uçak kurtarma operasyonu

8. GSG 9 – ALMANYA• Özellik: Rehine kurtarmada yüksek başarı• Başarı: 1977 Lufthansa uçak kurtarma operasyonu

7. JTF2 – KANADA


• Özellik: Gizli operasyon kabiliyeti

• Başarı: Afganistan ve Haiti görevlerinde etkinlik

7. JTF2 – KANADA• Özellik: Gizli operasyon kabiliyeti• Başarı: Afganistan ve Haiti görevlerinde etkinlik

6. GIGN – FRANSA


• Özellik: Özel rehine kurtarma teknikleri

• Başarı: 1994 Air France uçak operasyonu

6. GIGN – FRANSA• Özellik: Özel rehine kurtarma teknikleri• Başarı: 1994 Air France uçak operasyonu

5. SHAYETET 13 – İSRAİL


• Özellik: Denizaltı sabotajında uzmanlık

• Başarı: Çok sayıda başarılı deniz özel operasyonu

5. SHAYETET 13 – İSRAİL• Özellik: Denizaltı sabotajında uzmanlık• Başarı: Çok sayıda başarılı deniz özel operasyonu

4. BORDO BERELİLER – TÜRKİYE


Özellikler: Sınır ötesi operasyonlar, rehine kurtarma ve terörle mücadelede üstün başarı.

Başarılar: Suriye ve Irak'taki terörle mücadele operasyonları.


Bordo Bereliler, dünya çapında üst sıralarda yer alarak Türkiye'nin askeri gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Zorlu görevlerde gösterdikleri başarı ve disiplinli eğitimleri, onları yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en iyi özel kuvvetlerinden biri yapıyor.

4. BORDO BERELİLER – TÜRKİYEÖzellikler: Sınır ötesi operasyonlar, rehine kurtarma ve terörle mücadelede üstün başarı.Başarılar: Suriye ve Irak'taki terörle mücadele operasyonları.Bordo Bereliler, dünya çapında üst sıralarda yer alarak Türkiye'nin askeri gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Zorlu görevlerde gösterdikleri başarı ve disiplinli eğitimleri, onları yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en iyi özel kuvvetlerinden biri yapıyor.

3. SPETSNAZ – RUSYA


• Özellik: Gerilla savaşı tekniklerinde uzman

• Başarı: Çeçenistan ve Ukrayna'daki operasyonlar

3. SPETSNAZ – RUSYA• Özellik: Gerilla savaşı tekniklerinde uzman• Başarı: Çeçenistan ve Ukrayna'daki operasyonlar

2. SAS & SBS – Birleşik Krallık

• Özellik: Dünya standartlarında rehine kurtarma

• Başarı: 1980 İran Büyükelçiliği operasyonu

2. SAS &amp; SBS – Birleşik Krallık• Özellik: Dünya standartlarında rehine kurtarma• Başarı: 1980 İran Büyükelçiliği operasyonu

1. NAVY SEALS & DELTA FORCE – ABD

• Özellik: Kara, deniz ve havada çok yönlü operasyon kabiliyeti

• Başarı: Usame Bin Ladin operasyonu

1. NAVY SEALS &amp; DELTA FORCE – ABD• Özellik: Kara, deniz ve havada çok yönlü operasyon kabiliyeti• Başarı: Usame Bin Ladin operasyonu
Başlıklar :bordo berelilertürk özel kuvvetleritürkiyeDünyanın en güçlü özel kuvvetleri
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