Ne Almanya ne Fransa ne de Hindistan! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri listesinde Bordo Bereliler damgası

Fenerbahçe Slavia Prag hangi kanalda, saat kaçta? Fener maçı şifresiz kanalda mı? İlk 11'ler ve yayın bilgileri

Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa'daki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Kritik karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli takımın muhtemel 11'i, sakat ve cezalı oyuncuları, maç kadrosu ve canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Slavia Prag maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte karşılaşmanın tarihi, hakemi, Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i, forma giyemeyecek isimler ve maç öncesi öne çıkan tüm detaylar...