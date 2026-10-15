Fenerbahçe'de Asensio bilmecesi: "Yaşananlar tuhaf" diyerek açıkladı

İsmail Kartal ile arasının açık olduğu öne sürülen Marco Asensio, henüz beklenen performans seviyesine ulaşamadı. Kartal, İspanyol yıldızın durumuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, “Sakatlıktan döndü, tam hazır olunca oynamaya başlayacak” ifadelerini kullanmıştı. Yaklaşık iki aylık aranın ardından Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla sahalara dönen Asensio, dün oynanan Aston Villa maçında ise kadroda yer almadı. Bu gelişme, yıldız futbolcunun durumu hakkındaki soru işaretlerini yeniden gündeme getirdi.