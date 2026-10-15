Fenerbahçe'de Asensio bilmecesi: "Yaşananlar tuhaf" diyerek açıkladı
Aston Villa maçı öncesinde kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle kadrodan çıkarılan Fenerbahçeli yıldız Marco Asensio hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısında aldığı farklı yenilgi sonrası takımın kadro tercihleri tartışılmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcu Marco Asensio'nun karşılaşmada forma giymemesi ve maç kadrosunda bulunmaması soru işaretlerine neden oldu.
Fenerbahçe'yi yakın takip eden gazeteci Erdem Akbaş, Asensio'nun Aston Villa maçı öncesindeki durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İspanyol futbolcunun Samandıra'daki son antrenmanda takımla birlikte çalıştığını ve ardından İngiltere'ye giden kafilede yer aldığını belirten Akbaş, maç günü kadroda bulunmamasını şaşırtıcı bulduğunu ifade etti.
'Bana oldukça tuhaf geliyor'
“Asensio, zorlu Aston Villa mücadelesi öncesi Samandıra'daki son idmanın tümünde ekiple beraber yer aldı. Sonrasında da bütün takımla birlikte İngiltere kafilesine dahil oldu. Ama maç günü bir bakıyorsunuz kadroda adı bile yok. Bu tablo bana oldukça tuhaf geliyor.”
İsmail Kartal ile arasının açık olduğu öne sürülen Marco Asensio, henüz beklenen performans seviyesine ulaşamadı. Kartal, İspanyol yıldızın durumuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, “Sakatlıktan döndü, tam hazır olunca oynamaya başlayacak” ifadelerini kullanmıştı. Yaklaşık iki aylık aranın ardından Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla sahalara dönen Asensio, dün oynanan Aston Villa maçında ise kadroda yer almadı. Bu gelişme, yıldız futbolcunun durumu hakkındaki soru işaretlerini yeniden gündeme getirdi.