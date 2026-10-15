Fenerbahçeli yıldıza ağır eleştiri: "Tersten hat-trick yaptın!"
Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya 6-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından yorumcu Emre Bol, sarı-lacivertli futbolcunun performansını sert sözlerle eleştirdi. Bol'un, milli oyuncuya yönelik "Tersten hat-trick yaptın!" sözleri dikkat çekti.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup olması, spor kamuoyunda yankı uyandırmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin sahadaki performansı tartışma konusu olurken, karşılaşmanın ardından yapılan yorumlar da gündeme geldi.
YouTube kanalı SporON'da mücadeleyi değerlendiren yorumcu Emre Bol, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i hedef aldı. Aston Villa karşısında yaptığı pas hataları, penaltıya sebebiyet veren pozisyonu ve etkisiz performansı nedeniyle eleştirilen Yüksek hakkında Bol'un sözleri dikkat çekti.
İsmail Yüksek'in performansını sert bir dille eleştiren Emre Bol, futbolcuya temsili olarak maçın topunu getirdiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"İsmail Yüksek hat-trick yaptı abi. Tersten hat-trick, tersten!
Bak ne getirdim ona, bak. Al. İsmail! Bak sana ne getirdim oğlum, maçın topunu al!
Maçın topunu getirdim sana. Al eve götür oğlum, hat-trick yaptın tersten. Hat-trick yaptın tersten. Sana maçın topunu getirdim, eve götürürsün!"