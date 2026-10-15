Gasperini’den Arda Güler’e övgü dolu sözler: Bütün dünya hayran hayran dinledi
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Roma karşılaşmasında 3-1 geriye düşmesine rağmen maçtan 4-3’lük galibiyetle ayrıldı. Milli oyuncumuz Arda Güler, sonradan oyuna girerek yaptığı iki asistle geri dönüşün mimarı oldu. Karşılaşma sonrasında Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Arda Güler hakkında övgü dolu sözler kullandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Roma ile Real Madrid arasında oynanan mücadele, nefes kesen bir geri dönüşe sahne oldu. İtalyan ekibi karşısında 3-1 geriye düşen İspanyol devi, mücadeleyi bırakmayarak sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılmayı başardı.
Karşılaşma sonrasında Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Arda Güler hakkında övgü dolu sözler kullandı.
Basın toplantısında gazetecilerin, Arda Güler‘in önemini hâlâ sorgulayanlara ne söylerdiniz? sorusuna yanıt veren Gasperini şu ifadeleri kullandı:
“Maçı tekrar izlemelerini söylerdim. Sahaya girmeden önce olanları izleyin, sonra da girdikten sonraki olanları. Hareketlerini, paslarını, karar verme sürecini ve oluşturduğu fırsatları gözlemleyin."
“Arda Güler sahaya girince her şey değişti. Aniden Real Madrid farklı bir ritme kavuştu. Pasları daha keskin hale geldi, hareketleri daha öngörülemez oldu ve biz orta sahayı kontrol etmekte zorlanmaya başladık. Sanki tamamen farklı bir takımla oynuyormuşuz gibiydi.”