Gasperini’den Arda Güler’e övgü dolu sözler: Bütün dünya hayran hayran dinledi

“Arda Güler sahaya girince her şey değişti. Aniden Real Madrid farklı bir ritme kavuştu. Pasları daha keskin hale geldi, hareketleri daha öngörülemez oldu ve biz orta sahayı kontrol etmekte zorlanmaya başladık. Sanki tamamen farklı bir takımla oynuyormuşuz gibiydi.”