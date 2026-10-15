Fenerbahçe’nin Aston Villa yenilgisi dünya basınında gündem oldu: Çok sert ifadeler var
09:55, 15/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 10:01, 15/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasına deplasmanda Aston Villa’ya 6-0 yenildi. Bu yenilgi dünya basınında da geniş yer buldu. Temsilcimiz için sert ifadeler kullanıldı.
Fenerbahçe’nin Aston Villa’ya 6-0 yenilmesi dünya basınının da gündemine oturdu.
Temsilcimiz için ağır ifadeler kullanılırken, İngiliz ekibi ise göklere çıkarıldı. İşte gazete manşetleri:
The Mirror: "Nicolas Jackson ve Barkley ikişer gol atarken Türk devi yerle bir edildi"
The Sun: “Greenwood’un Fenerbahçe’si darmadağın edildi.”
The Guardian: “Türk temsilcisi, ev sahibi ekibin Premier Lig kalitesindeki hücum hızı ve fiziksel üstünlüğü karşısında hiçbir varlık gösteremedi”
Marca: "Aston Villa, Türk rakibini yıkıp geçti"
AS: “Unai Emery'nin takımı, Türk takımı karşısında adeta bir buldozer gibiydi”
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