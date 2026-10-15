Çorum FK yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek
13:15, 15/10/2026, Perşembe
AA
Çorum FK yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Takımın yeni teknik direktörü Burak Yılmaz yönetimindeki ilk maçta, deplasmanda Gaziantep'ten 3 puan alan Çorum FK, Rizespor'u da yenerek galibiyet serisi başlatmak istiyor.
Kırmızı-siyahlı takım, ligin geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 10 puanla 8. sırada yer alıyor.
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