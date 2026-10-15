Tecrübeli teknik adamdan Fenerbahçeli oyunculara sert sözler: ‘Korkaklar’
Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. maçında Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup oldu. Mücadele sonrasında karşılaşmayı değerlendiren teknik direktör Bülent Uygun sert ifadeler kullandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İngiltere’de Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Villa Park’ta oynanan mücadeleden sarı-lacivertliler 6-0 mağlubiyetle ayrıldı.
Mücadeleyi Tivibu Spor’da değerlendiren Bülent Uygun şu ifadeleri kullandı:
“Biz oyunculara 'Üzerinizdeki ölü toprağını ve esaretinizi kırın, cesaretinizle sahaya çıkıp tarih yazın' dediğimiz yerde, maalesef Fenerbahçe ağır bir rezaletle ve sahadan silinerek ülkeye geri dönüyor.”
“Sahada takım halinde en ufak bir mücadelen, ortaya koyduğun tek bir onurlu kavgan bile yok. Oynamayın kardeşim o zaman, çıkmayın o kutsal formayla sahaya.”
“Korkaklar işte böyle her gün bin kez ölür. Sen sahaya çıkıp korkakça, vicdansızca ve ruhsuz oynarsan, adamlar da çıkar böyle acımasızca keserler cezanı.”