Semih Şentürk'ten 6-0 sonrası flaş İsmail Kartal iddiası! “O maç son maçı olur”
Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısında aldığı 6-0'lık mağlubiyetin ardından konuşan Semih Şentürk, teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceğini değerlendirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa'ya konuk olan Fenerbahçe, sahadan 6-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
İngiliz temsilcisinin farklı galibiyeti sonrası sarı-lacivertli takımda teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği de gündeme geldi.
Asist Analiz YouTube kanalında karşılaşmayı değerlendiren futbol yorumcusu Semih Şentürk, İsmail Kartal'ın üzerindeki baskının arttığını savundu. Şentürk, Galatasaray karşılaşmasının deneyimli teknik adam açısından kritik bir sınav olabileceğini dile getirdi.
“Tehlike çanları bugün itibarıyla çalmaya başladı”
Semih Şentürk, İsmail Kartal'ın geleceğiyle ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
“İsmail Kartal için tehlike çanları bugün itibarıyla çalmaya başladı. Galatasaray maçı final maçı olur İsmail Kartal için.”
Şentürk'ün açıklamaları, 6-0'lık Aston Villa yenilgisinin ardından Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Ancak Galatasaray maçının İsmail Kartal'ın görevindeki geleceğini belirleyeceğine ilişkin kulüp tarafından yapılmış resmî bir açıklama bulunmuyor.
İsmail Kartal'dan mağlubiyet açıklaması
Aston Villa karşısında alınan farklı yenilginin ardından konuşan İsmail Kartal, sonucun kabul edilebilir olmadığını belirtti. Teknik direktör, takımının karşılaşmadan önemli dersler çıkardığını ve önlerindeki lig maçına odaklanmaları gerektiğini söyledi.
Kartal'ın açıklamaları ve Semih Şentürk'ün değerlendirmesi, Fenerbahçe'nin ağır Avrupa yenilgisinin ardından gözlerin gelecek maçlara çevrildiğini gösterdi.