Arda Güler Real Madrid’i sırtladı: İspanyol basını yere göğe sığdıramadı
Real Madrid, Roma karşısında 3-1 geriye düştüğü maçtan 4-3 galibiyetle ayrıldı. Milli oyuncumuz Arda Güler, Roma karşısında sonradan oyuna girerek yaptığı iki asistle geri dönüşün mimarı oldu. Arda Güler hakkına İspanyol basını da övgü dolu sözler kullandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Roma ile Real Madrid arasında oynanan mücadele, nefes kesen bir geri dönüşe sahne oldu. İtalyan ekibi karşısında 3-1 geriye düşen İspanyol devi, mücadeleyi bırakmayarak sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılmayı başardı.
Milli oyuncumuz Arda Güler, Roma karşısında sonradan oyuna girerek yaptığı iki asistle geri dönüşün mimarı oldu.
Arda Güler hakkına İspanyol basını da övgü dolu sözler kullandı. Arda hakkında yazılanlar şu şekilde:
MARCA: “Arda Güler, Mourinho’nun Madrid’ini yeniden ayağa kaldırdı. Oyuna girdikten sonra maçı değiştirdi.”
AS: “Arda, Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi’ndeki geri dönüşüne imza attı. Arda’nın performansı her maç yükseliyor.”
MUNDO DEPORTIVO: “Arda’nın oyuna girişi her şeyi değiştirdi.”