Hoffenheim - Beşiktaş Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler
UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Hoffenheim’a konuk oluyor. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Yaşadığı mide rahatsızlığı nedeniyle serum tedavisi gören ve bu sabah yapılan antrenmana katılmayan Dusan Vlahovic ile tedavilerine devam edilen Vaclav Cerny ve Milot Rashica kadroya alınmadı. Hoffenheim - Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, Almanya ekibi Hoffenheim ile deplasmanda karşılaşacak.
Hoffenheim - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak.
Bu sezon teknik direktör Vincenzo Italiano ile istikrarlı bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Beşiktaş’ta kimler eksik?
Yaşadığı mide rahatsızlığı nedeniyle serum tedavisi gören ve bu sabah yapılan antrenmana katılmayan Dusan Vlahovic ile tedavilerine devam edilen Vaclav Cerny ve Milot Rashica kadroya alınmadı.
Siyah-beyazlıların kamp kadrosu şu şekilde:
Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal K. Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy
Avrupa'da 7 maçın 6'sını kazandı
Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 6 kez sahadan galip ayrıldı. Avrupa kupalarında Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen Beşiktaş, Hradec Kralove'u da 1-0'lık skorlarla geçti.
Kauno Zalgiris'i ilk karşılaşmada 3-0 yenen ve daha sonra rövanşta 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ise Olimpik Marsilya'yı da 4-1 yenmeyi başardı. Söz konusu süreçte 12 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, 2 defa da topu kendi ağlarında gördü.
Hoffenheim'da tanıdık bir yüz: Ozan Kabak
Beşiktaş'ın kozlarını paylaşacağı Hoffenheim'da tanıdık bir yüz dikkati çekiyor. Alman ekibinin savunmasında görev yapan milli futbolcu Ozan Kabak, bu sezon 7 mücadelede sahada yer aldı. Söz konusu maçlarda Ozan, 1 gol kaydetti.
Hoffenheim ile ilk maç
Beşiktaş ile Hoffenheim, tarihlerinde ilk kez kozlarını paylaşacak.
Avrupa kupalarına direkt katılan Hoffenheim ile lig aşamasında eşleşen siyah-beyazlılar, deplasmanda puan mücadelesi verecek. Almanya Ligi'nde (Bundesliga) de düşme hattında yer alan Hoffenheim, Avrupa kupalarına yenilgiyle başlarken Beşiktaş ise organizasyona galibiyetle giriş yaptı.
Hoffenheim'ın Türk ekipleriyle 3. randevusu
Hoffenheim, daha önce Türk temsilcileriyle 2 kez karşı karşıya geldi. Alman ekibi, 2017-2018 sezonunda İstanbul Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi gruplarında karşılaştı. İstanbul'daki maç 1-1 sona ererken Hoffenheim, sahasında ise 3-1 galip geldi. Almanya temsilcisi, Beşiktaş maçıyla 3. kez Türk takımlarıyla mücadele verecek.
HOFFENHEİM - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
Hoffenheim: Baumann, Coufal, Ozan, Machida, Rots, Avdullahu, Burger, Conte, De Cat, Hlozek, Lemperle
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Poku, Olaitan, Orkun, Trossard, Hyeon-Gyu Oh