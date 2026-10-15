Arda Turan’dan Şampiyonlar Ligi’nde tarihi başarı: 35 maçta ilk kez oldu!

Arda Turan bu tarihi başarıya ilişkin ise şöyle konuştu:

"Bu istatistiği değiştirmeyi başardığımız için mutluyum. İster iç sahada ister deplasmanda oynayalım fark etmez. Ve bugün özellikle, belki de şu anda insansız hava aracı saldırıları ve bombaların tehdidi altında olan çocukların yüzlerine gülümseme getirmeyi başardığımız için çok mutluyum. Bence bu, dünyadaki tüm olası başarılara değer. Ve beni en çok mutlu eden de bu."



