Arda Turan’dan Şampiyonlar Ligi’nde tarihi başarı: 35 maçta ilk kez oldu!
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'nde AEK'yı Stamford Bridge'de 3-1 mağlup etti. Turan, teknik direktörlük kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini alırken Ukrayna ekibi İngiltere deplasmanındaki ilk galibiyetine ulaştı.
Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Shakhtar Donetsk ve AEK Atina, Stamford Bridge'te kozlarını paylaştı. Karşılaşmada geri düşen Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi, geri dönmesini bildi ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
TARİHİ BAŞARILAR
Bu galibiyetle Arda Turan kariyerinde bir ilki yaşadı. Turan teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almış oldu. Maçın ardından bu konuyla ilgili gelen soruya Arda Turan, "Dürüst olmak gerekirse, tüm bunları düşündüğümde bazen ben de duygusallaşıyorum. Ama bence bugün bu hikayenin baş kahramanları oyuncular." cevabını verdi.
Öte yandan AEK'yi 3 golle deviren Shakhtar Donetsk, İngiltere'de oynanan bir Avrupa kupası maçında galibiyete uzanan ilk Ukrayna takımı oldu. Daha önce 35 maçta 28 mağlubiyet ve 7 beraberliği bulunan Ukraynalılar, Arda Turan sayesinde ilk kez İngiltere'den 3 puanla döndü.
Arda Turan bu tarihi başarıya ilişkin ise şöyle konuştu:
"Bu istatistiği değiştirmeyi başardığımız için mutluyum. İster iç sahada ister deplasmanda oynayalım fark etmez. Ve bugün özellikle, belki de şu anda insansız hava aracı saldırıları ve bombaların tehdidi altında olan çocukların yüzlerine gülümseme getirmeyi başardığımız için çok mutluyum. Bence bu, dünyadaki tüm olası başarılara değer. Ve beni en çok mutlu eden de bu."
Atletico Madrid forması giydiği dönemde 12 yıl önce Stamford Bridge'ten UEFA Şampiyonlar Ligi final biletiyle ayrılan Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini yine aynı statta AEK’yı 3-1 yenerek aldı.