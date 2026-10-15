Devler Ligi simülasyonunda Türk takımlarına büyük şok: İşte temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe için korkutan senaryo...

Süper Lig'de 8. hafta başlıyor: Bu hafta ligde hangi maçlar var?

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı, yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Peki bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var? Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar oynanacak?