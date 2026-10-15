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Devler Ligi simülasyonunda Türk takımlarına büyük şok: İşte temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe için korkutan senaryo...

Devler Ligi simülasyonunda Türk takımlarına büyük şok: İşte temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe için korkutan senaryo...

11:33, 15/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 11:39, 15/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Devler Ligi simülasyonunda Türk takımlarına büyük şok: İşte temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe için korkutan senaryo...

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçlarının ardından lig aşamasına ilişkin yeni bir simülasyon yayımlandı. Tahminlerde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk 24 dışında kalabileceği öngörülürken, iki temsilcimizin üst turlara yükselme ihtimalleri de dikkat çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında ikinci hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından yeni bir simülasyon gerçekleştirildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında ikinci hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından yeni bir simülasyon gerçekleştirildi.

Galatasaray'ın sahasında Barcelona'ya 4-1, Fenerbahçe'nin ise deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup olduğu haftanın ardından yapılan tahminlerde, lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlaması beklenen takımlar sıralandı.


Galatasaray'ın sahasında Barcelona'ya 4-1, Fenerbahçe'nin ise deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup olduğu haftanın ardından yapılan tahminlerde, lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlaması beklenen takımlar sıralandı.

Simülasyona göre Real Madrid'in lig aşamasını lider tamamlaması beklenirken, Barcelona, Paris Saint-Germain, Arsenal, Liverpool, Bayern Münih, Real Betis ve Sporting'in de ilk 8'de yer alacağı tahmin edildi.

Simülasyona göre Real Madrid'in lig aşamasını lider tamamlaması beklenirken, Barcelona, Paris Saint-Germain, Arsenal, Liverpool, Bayern Münih, Real Betis ve Sporting'in de ilk 8'de yer alacağı tahmin edildi.

Galatasaray için ilk 24 ihtimali yüzde 28,3

Simülasyonda Galatasaray'ın lig aşamasını 32. sırada tamamlayacağı öngörüldü. Sarı-kırmızılı ekibin ilk 24'e girerek play-off turuna kalma ihtimali yüzde 28,3 olarak hesaplandı.


Galatasaray için ilk 24 ihtimali yüzde 28,3Simülasyonda Galatasaray'ın lig aşamasını 32. sırada tamamlayacağı öngörüldü. Sarı-kırmızılı ekibin ilk 24'e girerek play-off turuna kalma ihtimali yüzde 28,3 olarak hesaplandı.

Galatasaray'ın lig aşamasını ilk 8'de bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselme olasılığı ise yüzde 0,7 olarak gösterildi.


Galatasaray'ın lig aşamasını ilk 8'de bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselme olasılığı ise yüzde 0,7 olarak gösterildi.

Bu tahminler, Galatasaray'ın kalan karşılaşmalarda alacağı sonuçların lig sıralamasını nasıl etkileyeceğine ilişkin dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.


Bu tahminler, Galatasaray'ın kalan karşılaşmalarda alacağı sonuçların lig sıralamasını nasıl etkileyeceğine ilişkin dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

Fenerbahçe'nin ilk 24 ihtimali yüzde 45,4

Simülasyonda Fenerbahçe'nin de lig aşamasını ilk 24 dışında tamamlayabileceği öngörüldü. Sarı-lacivertlilerin sezonu 28. sırada bitireceği tahmin edilirken, ilk 24'e girme ihtimali yüzde 45,4 olarak hesaplandı. Fenerbahçe'nin ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna yükselme olasılığı ise yüzde 2,5 olarak verildi.


Fenerbahçe'nin ilk 24 ihtimali yüzde 45,4Simülasyonda Fenerbahçe'nin de lig aşamasını ilk 24 dışında tamamlayabileceği öngörüldü. Sarı-lacivertlilerin sezonu 28. sırada bitireceği tahmin edilirken, ilk 24'e girme ihtimali yüzde 45,4 olarak hesaplandı. Fenerbahçe'nin ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna yükselme olasılığı ise yüzde 2,5 olarak verildi.

İki temsilcimiz için kritik haftalar

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9 ile 24. sıralar arasında yer alan ekipler ise son 16 turuna kalabilmek için play-off oynuyor. İlk 24'ün dışında kalan takımlar Avrupa kupalarına veda ediyor.


İki temsilcimiz için kritik haftalarŞampiyonlar Ligi'nin yeni formatında lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9 ile 24. sıralar arasında yer alan ekipler ise son 16 turuna kalabilmek için play-off oynuyor. İlk 24'ün dışında kalan takımlar Avrupa kupalarına veda ediyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe için yayımlanan simülasyon, ikinci haftanın ardından iki temsilcimizin de üst turlara yükselme yolunda önemli maçlar oynayacağını gösteriyor. Ancak sıralamalar ve olasılıklar, simülasyonun yapıldığı andaki veriler üzerinden hazırlanan tahminlerden ibaret; kalan karşılaşmaların sonuçları tabloyu değiştirebilir.


Galatasaray ve Fenerbahçe için yayımlanan simülasyon, ikinci haftanın ardından iki temsilcimizin de üst turlara yükselme yolunda önemli maçlar oynayacağını gösteriyor. Ancak sıralamalar ve olasılıklar, simülasyonun yapıldığı andaki veriler üzerinden hazırlanan tahminlerden ibaret; kalan karşılaşmaların sonuçları tabloyu değiştirebilir.
Başlıklar :GalatasarayFenerbahçeŞampiyonlar Ligi
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