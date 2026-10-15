O kulübün başkanından herkesi şaşırtan şok itiraf: ‘İki tabancayla gezdim’
Serie A devinin patronu, yaşadığı güvenlik krizine ilişkin akılalmaz açıklamalarda bulundu.
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun başkanı Claudio Lotito, kendisine yönelik tehditlerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Lotito, aldığı tehdit telefonlarının sayısının günde 5 bine ulaştığını belirterek yaşadığı durumun ciddiyetine vurgu yaptı.
Lotito, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Günde 5 bin tehdit telefonu alıyorum, şaka yapmıyorum!”
“İki tabancayla dolaştım”
Geçmişte güvenliği konusunda ciddi endişeler yaşadığını anlatan Lazio Başkanı, bir dönem yanında iki tabanca taşıdığını açıkladı. Lotito, silahlardan birinin otomatik, diğerinin ise Smith & Wesson marka olduğunu belirtti.
İtalyan futbolunun gündemine gelen açıklamalarında Lotito, söz konusu silahlardan birinin hayatını kurtardığını da öne sürdü.
“Uzun süre biri önde, diğeri arkada olmak üzere iki tabancayla dolaştım. Biri otomatikti, diğeri Smith & Wesson'dı. Bir keresinde bunlardan biri işe yaradı, hayatımı kurtardı.”