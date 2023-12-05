Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, törenle 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına istihdam imkanı verilecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması ne zaman?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması 6 Aralık 2023 (yarın) tarihinde gerçekleşecek. “Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni” Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla noter huzurunda gerçekleşecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 491 gazi ve şehit yakını ataması kadro dağılımı
Törende hak sahiplerinden 160'ının ataması öğrenim durumları itibarıyla antrenör, avukat, biolog, büro personeli, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, grafiker, hemşire, hemşire yardımcısı, imam-hatip, kuran kursu öğreticisi, mimar, mühendis, müze araştırmacısı, öğretmen, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, tekniker, teknisyen ve veteriner hekim unvanlı kadrolara yapılacak. Ayrıca, 219'u memur, 88’inin hizmetli ve 24'ünün de sürekli işçi unvanlı kadrolara ataması gerçekleşecek.