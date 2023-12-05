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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdam edileceğini açıkladı. Alımlar 219'u memur, 88'i hizmetli ve 24'ü de sürekli işçi unvanlı kadrolarda yapılacak. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler olacak? Kadro dağılımı nasıl? İşte ayrıntılı bilgiler...

10:51 - 5/12/2023 mardi
Yeni Şafak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, törenle 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına istihdam imkanı verilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması 6 Aralık 2023 (yarın) tarihinde gerçekleşecek. “Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni” Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla noter huzurunda gerçekleşecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 491 gazi ve şehit yakını ataması kadro dağılımı

Törende hak sahiplerinden 160'ının ataması öğrenim durumları itibarıyla antrenör, avukat, biolog, büro personeli, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, grafiker, hemşire, hemşire yardımcısı, imam-hatip, kuran kursu öğreticisi, mimar, mühendis, müze araştırmacısı, öğretmen, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, tekniker, teknisyen ve veteriner hekim unvanlı kadrolara yapılacak. Ayrıca, 219'u memur, 88’inin hizmetli ve 24'ünün de sürekli işçi unvanlı kadrolara ataması gerçekleşecek.


#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#şehit yakını ataması
#gazi ataması
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