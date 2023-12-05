Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. Kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş başmüfettişliğine iş müfettişi Mehtap Kemeldere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliğe müfettiş Mehmet Ali Yarış getirildi. İşte Resmi Gazete kamu kurumu atamaları.