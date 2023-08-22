22 Ağustos Salı gram, çeyrek, Cumhuriyet altını fiyatları
Altın fiyatları yeni güne yükselişle başlamasının ardından vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,48 primle 1.654 liradan tamamladı. Peki, gram altın ne kadar oldu? Ons altın fiyatı ne kadar? İşte soruların yanıtları.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?
ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 1.900 dolardan işlem görüyor.
ALTINDA BEKLENTİLER NE DÜŞECEK Mİ, ÇIKACAK MI?
Başta ABD olmak üzere merkez bankalarının gelecek döneme ilişkin para politikalarındaki belirsizliklerin devam etmesi varlık fiyatlamalarını zorlaştırırken, tahvil faizlerinin son yılların zirvesine çıkması diğer varlıkların alternatif maliyetlerinin artmasına sebep oluyor.
Dün ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi son 12 yılın, bugün ise 10 yıllık tahvil faizi son 16 yılın zirvesini test ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay yüzde 85 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı, yüzde 40 ihtimalle kasımdaki toplantıda ise 25 baz puan faiz artışına gideceği öngörülüyor.
Analistler, piyasalarda gözlerin Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasında vereceği mesajlara çevrildiğini belirterek, Powell'ın "şahin" mesajlar vermesi dahilinde bile bunun nihai faiz oranının en fazla yüzde 5,50-5,75 seviyesinde belirlenmesi şeklinde yorumlanabileceğini ifade etti.
Bu durumun yeni günde altının ons fiyatını desteklediğini aktaran analistler, makroekonomik verilerden alınacak mesajların da altının ons fiyatında oynaklığı artırabileceğini söyledi.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ile ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların direnç, 1.890 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.