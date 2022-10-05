Green Card (Yeşil Kart) başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak 2022?

Green Card başvuruları 5 Ekim'de başladı. Her yıl binlerce vatandaşın başvuru yaptığı Green Card yani Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri'nde süresiz yaşama ve çalışma imkanı veriyor. Peki, Green Card başvurusu 2022 için neler gerekli, başvuru nasıl yapılır?

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN 2022?

ABD Freetown Büyükelçiliği DV2024 Green Card çekilişi başvurularının 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihlerinde alınacağını duyurdu.

GREEN CARD BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Eğer Green Card'a başvurmak istiyorsanız sadece http://dvprogram.state.gov sitesine giriş yapmanız gerekiyor. Bu site dışında hiçbir sitenin Green Card başvuru linklerine tıklamayın.

GREEN CARD BAŞVURULARI ÜCRETLİ Mİ?

Green Card'a başvurmak için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz çünkü Amerika Göçmen Programı bu çekiliş için bir ücret talep etmiyor. Başvuru için pasaport zorunluluğu olmamasının yanında en az lise mezunu olma şartını unutmamak gerekiyor.

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GREEN CAR BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Green card başvurusu yapabilmek için belli şartlara uygunluk göstermek gerekmektedir. Green card başvuru şartları 2022 yılında şu şekildedir:

Öncelikli olarak yaşadığınız ülkenin Amerika hükümeti tarafından belirlenen green card başvurusu yapabilecek ülkeler arasında yer alması gerekmektedir. Türkiye green card başvurusu yapabilecek ülkeler arasında yer almaktadır ve başvuru için bir sorun oluşturmamaktadır.

Eğitim seviyesinin en az lise mezunu olması. Lise mezunu olmayan kişiler için ise son 5 yıl içerisinde uzmanlık gerektiren bir işte en az 2 yıl boyunca çalışma şartı aranmaktadır.

18 yaşını doldurmuş olmak. 18 yaşından küçük kişiler için ebeveyn kontrolünde başvuruları alınmaktadır.

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Başvuru koşullarını sağlayan kişilerin resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Aksi halde başvurular geçerli sayılmamaktadır.

Başvuru sırasında konulacak olan fotoğrafın son 6 ay içinde çekilmiş olması ve şu anki halimiz ile uyuşuyor olması gerekmektedir.

Başvuru yapıldıktan sonra bir numara verilmektedir. Verilen numara kaybetmemek oldukça önemlidir.

Yukarıda verilen koşulların tamamlanması durumunda kişiler green card piyangosuna katılma hakkı kazanmaktadır.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu http://www.dvlottery.state.gov sitesindeki "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenecek.

Eğer kurayı kazanamadıysanız gelecek senelerde tekrar başvuru yapabilirsiniz.

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DV kurasını kazandığınızı öğrendikten sonra Katılımcı Durum Kontrolü sayfasındaki yönergeleri takip ederek istenilen formları Kentucky Konsolosluk Merkezi'ne (KCC) gönderiniz.

GREEN CARD NEDİR?

Yeşil Kart çekilişi (green card) olarak da bilinen ve Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu tutulan yıllık Çeşitlilik Göçmenlik Programı her yıl olmak üzere Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Çekilişi kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir.

Her sene düzenlenen DV Green Card 2022 programından, basit ama katı bazı kurallarla sınırlandırılmış gereklilik/yeterlilik şartlarına uyan kişiler yararlanabilmektedir. DV Green Card 2022 programını kazananlar, bilgisayar tarafından rastgele yapılan bir çekiliş neticesinde belirlenmektedir. Vizeler, altı coğrafi bölge arasında paylaştırılmaktadır ve bu bölgelerde bulunan hiçbir ülke, ilgili sene içinde verilecek olan vizelerin toplamının yüzde yedisini aşamaz.

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