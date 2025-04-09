AFAD tarafından yayınlanan bilgilere göre Gümüşhane 'nin Kelkit ilçesinde saat 06.09’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5.09 kilometre olarak ölçüldü. Bu deprem sonrası Gümüşhane deprem bölgesi mi, Gümüşhane'de fay hattı nereden geçiyor? soruları da merak konusu oldu.

Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Gümüşhane'de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Yeri önemli" uyarısında bulundu. Görür, "Kısa bir fayın üzerinde. Eskiyol’da, 4,1 büyüklüğünde sığ bir deprem oldu. Yeri önemli." uyarısında bulundu.

Gümüşhane deprem bölgesi mi?

Gümüşhane, Kuzeydoğu Türkiye’de pontid Orojenik kuşağının doğusunda ve genellikle çökel tipinde kayaçların yüzeylendiği doğu Pontid tektonik birliğinin güney zonunda yer alır.

Gümüşhane'den fay hattı geçiyor mu?

Gümüşhane tektonik ve depremsellik açısından Türkiye’nin en sakin bölgelerinden biridir ve aktivitesi yüksek fay hatları bulunmamaktadır. Buna karşın, yaklaşık 80 km güneyden geçen ve Türkiye’nin en aktif doğrultu atımlı fay zonlarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Zonuna (KAFZ) olan yakınlığı nedeniyle bu zon üzerinde meydana gelebilecek büyük depremlerden etkilenme potansiyeli olan bir bölgedir.

Gümüşhane fay hattı nereden geçiyor?

Gümüşhane’nin Şiran, Kelkit ve Köse ilçeleri ile Bayburt ve Erzincan’dan geçen KAFZ ile ilişkili Kelkit Fay segmenti (KLFS), Kelkit baseni (KLB), Bayburt baseni (BYB), Kelkit Çoruh Fay zonu (KÇFZ), Akdağ-Çayırlı Fay zonu (AÇFZ), Tercan-Aşkale Fay zonu (TAFZ) ve Dağyolu fayı (DYF) gibi birçok fay segmenti ve fay zonları mevcuttur.

Gümüşhane kaçıncı derece deprem bölgesi?

AFAD’ın açıkladığı riskli bölgelere göre Gümüşhane üçüncü derece riskli iller arasında yer alıyor. Risk durumlarına göre birinci derece riskli iller şu şekildedir;

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt

İkinci derece riskli iller; Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

Üçüncü derece riskli iller, Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.