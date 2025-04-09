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Gümüşhane'de korkutan deprem

Gümüşhane'de korkutan deprem

07:169/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
AA
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Gümüşhane'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gümüşhane'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gümüşhane'de saat 06.09'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, "Deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemiştir" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.09'da merkez üssü Kelkit olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 5,09 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından saha tarama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Baruş,
"Saat 06.09 itibarıyla Kelkit ilçemizde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemiştir. Geçmiş olsun Kelkit, geçmiş olsun Gümüşhane."
ifadelerini kullandı.

Öte yandan deprem çevre illerden de hissedildi.

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