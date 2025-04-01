Kars'ta korkutan deprem: Yerin 7.3 kilometre derinliğinde meydana geldi

1 Nisan 2025 tarihinde saat 12:56'da, Akyaka, Kars bölgesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.3 kilometre olarak kaydedildi.

Aynı gün, 1 Nisan 2025 tarihinde saat 07:17'de Akdeniz bölgesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Bu depremin derinliği ise 16 kilometre olarak belirlendi.