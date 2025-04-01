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Kars'ta korkutan deprem: Yerin 7.3 kilometre derinliğinde meydana geldi

Kars'ta korkutan deprem: Yerin 7.3 kilometre derinliğinde meydana geldi

13:451/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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AFAD son dakika duyurdu: İşte meydana gelen depremler...
AFAD son dakika duyurdu: İşte meydana gelen depremler...

AFAD, 1 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşen depremlerle ilgili son dakika paylaşımda bulundu. İşte 1 Nisan 2025 tarihli son depremler ve güncel bilgiler...

İşte 1 Nisan 2025 tarihli son depremler ve güncel bilgiler...

Son Depremler:

1 Nisan 2025 tarihinde saat 12:56'da, Akyaka, Kars bölgesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.3 kilometre olarak kaydedildi.


Aynı gün, 1 Nisan 2025 tarihinde saat 07:17'de Akdeniz bölgesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Bu depremin derinliği ise 16 kilometre olarak belirlendi.


1 Nisan 2025 tarihinde saat 01:11'de Ayvacık, Çanakkale bölgesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 7.5 kilometre olarak ölçüldü.



#Deprem
#Kars
#AFAD

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