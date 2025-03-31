Alanya'da 3,9 büyüklüğündeki deprem vatandaşı korkuttu

Deprem, Alanya'nın özellikle beş mahallesinde hissedildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem ilçe merkezinde ve yakın 5 mahallede hafif şekilde hissedilirken bazı vatandaşlar korkarak dışarı çıktı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.36'da merkez üssü Antalya'nın Alanya ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 12,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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