Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem: 27 Mart AFAD son depremler listesi

Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem: 27 Mart AFAD son depremler listesi

21:2727/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin yerin yaklaşık 7 kilometre altında meydana geldiği bildirildi. Peki az önce deprem mi oldu? Son dakika deprem nerede oldu? İşte 27 Mart son depremler listesi.

Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından, son depremlerin nerede olduğu da merak edilmeye başlandı. Özellikle Ege'nin sahil bölgelerinde yaşayanlar az önce deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? gibi soruların yanıtını sorgulamaya başladı. İşte AFAD'ın yayınladığı son depremler listesi.


EGE DENİZİ'NDE 4.5'LİK DEPREM


Ege Denizi'nde saat 20.51'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.51'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.


AFAD SON DEPREMLER

AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, son depremler şu şekildedir;


Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id

2025-02-28 19:23:44 42.20056 36.25639 30.01 ML 2.2 Karadeniz - [59.05 km] Bafra (Samsun)

2025-02-28 19:08:09 36.84778 25.83528 7.06 ML 1.9 Ege Denizi

2025-02-28 18:53:32 36.04056 26.95889 10.82 ML 2.1 Ege Denizi - [84.76 km] Datça (Muğla)

2025-02-28 18:18:36 39.45417 37.35861 6.98 ML 1.6 Ulaş (Sivas)

2025-02-28 18:17:29 38.03333 37.41667 7.01 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)

2025-02-28 18:12:59 38.86222 26.80556 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - [10.08 km] Dikili (İzmir)

2025-02-28 18:12:30 36.75028 25.80278 6.63 ML 2.6 Ege Denizi

2025-02-28 18:06:40 38.7925 26.79083 12.76 ML 2.3 Ege Denizi - [06.17 km] Foça (İzmir)

2025-02-28 17:58:10 38.01056 37.62444 7.0 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya)

2025-02-28 17:55:06 38.86361 26.78333 5.23 ML 1.8 Ege Denizi - [10.25 km] Dikili (İzmir)

2025-02-28 17:46:30 38.30028 38.305 10.47 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya)

2025-02-28 17:41:28 38.85222 26.80361 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - [11.20 km] Dikili (İzmir)

2025-02-28 17:38:59 38.86806 26.82611 7.98 ML 2.1 Ege Denizi - [09.47 km] Dikili (İzmir)

#AFAD
#Son depremler
#Az önce deprem mi oldu
#Ege Denizi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saat kaçta? 28 Mart öğle ezanı kaçta okunuyor?