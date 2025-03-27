Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından, son depremlerin nerede olduğu da merak edilmeye başlandı. Özellikle Ege'nin sahil bölgelerinde yaşayanlar az önce deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? gibi soruların yanıtını sorgulamaya başladı. İşte AFAD'ın yayınladığı son depremler listesi.