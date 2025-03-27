Son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin yerin yaklaşık 7 kilometre altında meydana geldiği bildirildi. Peki az önce deprem mi oldu? Son dakika deprem nerede oldu? İşte 27 Mart son depremler listesi.
Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından, son depremlerin nerede olduğu da merak edilmeye başlandı. Özellikle Ege'nin sahil bölgelerinde yaşayanlar az önce deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? gibi soruların yanıtını sorgulamaya başladı. İşte AFAD'ın yayınladığı son depremler listesi.
EGE DENİZİ'NDE 4.5'LİK DEPREM
Ege Denizi'nde saat 20.51'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.51'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
AFAD SON DEPREMLER
AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, son depremler şu şekildedir;
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-02-28 19:23:44 42.20056 36.25639 30.01 ML 2.2 Karadeniz - [59.05 km] Bafra (Samsun)
2025-02-28 19:08:09 36.84778 25.83528 7.06 ML 1.9 Ege Denizi
2025-02-28 18:53:32 36.04056 26.95889 10.82 ML 2.1 Ege Denizi - [84.76 km] Datça (Muğla)
2025-02-28 18:18:36 39.45417 37.35861 6.98 ML 1.6 Ulaş (Sivas)
2025-02-28 18:17:29 38.03333 37.41667 7.01 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-02-28 18:12:59 38.86222 26.80556 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - [10.08 km] Dikili (İzmir)
2025-02-28 18:12:30 36.75028 25.80278 6.63 ML 2.6 Ege Denizi
2025-02-28 18:06:40 38.7925 26.79083 12.76 ML 2.3 Ege Denizi - [06.17 km] Foça (İzmir)
2025-02-28 17:58:10 38.01056 37.62444 7.0 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya)
2025-02-28 17:55:06 38.86361 26.78333 5.23 ML 1.8 Ege Denizi - [10.25 km] Dikili (İzmir)
2025-02-28 17:46:30 38.30028 38.305 10.47 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya)
2025-02-28 17:41:28 38.85222 26.80361 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - [11.20 km] Dikili (İzmir)
2025-02-28 17:38:59 38.86806 26.82611 7.98 ML 2.1 Ege Denizi - [09.47 km] Dikili (İzmir)