Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eğitim
15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav tarihi belli oldu

15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav tarihi belli oldu

10:1710/06/2025, mardi
G: 10/06/2025, mardi
Yeni Şafak
Sonraki haber
15 bin sözleşmeli öğretmen alımı
15 bin sözleşmeli öğretmen alımı

15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav tarihi belli oldu. Öğretmen atamalarında sözlü sınav 23 Haziran günü yapılacak.

15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav tarihi belli oldu. Öğretmen atamalarında sözlü sınav 23 Haziran günü yapılacak.

Öğretmen atamalarıyla ilgili takvim netleşti.

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav 23 Haziran günü yapılacak.

Sözlü sınava giriş belgeleri ise 13 Haziran günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanacak.



#son dakika
#MEB
#atama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
POMEM mülakatı sınav yerleri ve tarihleri 2025 açıklandı! 32. Dönem POMEM sınav giriş belgesi nasıl alınır, POMEM sınavı (mülakatı) ne zaman uygulanacak?