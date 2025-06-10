15 bin sözleşmeli öğretmen alımı
15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav tarihi belli oldu. Öğretmen atamalarında sözlü sınav 23 Haziran günü yapılacak.
15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav tarihi belli oldu. Öğretmen atamalarında sözlü sınav 23 Haziran günü yapılacak.
Öğretmen atamalarıyla ilgili takvim netleşti.
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav 23 Haziran günü yapılacak.
Sözlü sınava giriş belgeleri ise 13 Haziran günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanacak.
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