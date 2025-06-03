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Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları yayımlandı

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları yayımlandı

19:433/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
AA
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MEB, yer değiştirme sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden yayımladı.
MEB, yer değiştirme sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları yayımlandı. Ataması gerçekleşen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran'dan itibaren yapabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları açıklandı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.

Ataması gerçekleşen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran'dan itibaren yapabilecek.



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