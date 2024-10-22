15 Temmuz şehitlerinin anneleri: Yüreğimize birazcık su serpildi

"Keşke oğlum sağ olsaydı, bir kuru soğanla bir dilim ekmeğe razıydık. Şimdi her şey bol ama eskiden bülbülüm vardı yuvam yoktu, şimdi yuvam çok bülbülüm yok. Uçtu gitti elimde bir şey kalmadı. Çocuklarımızı çok zahmetli büyüttük, evimiz olana kadar 3 ay kış günlerinde samanlıkta kaldık. Yavrularımı el emeğiyle büyüttüm, çocuklarımı yevmiye paramla okuttum. Çok şükür yüzümüze 'hain' damgası vurmadılar. Onlar 'hain' damgası yedi ama bizim başımız dik, alnımız ak, buna da şükür"