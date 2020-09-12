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Gündem Bir buçuk yıl yattım sonra pardon dediler 12 Eylül mağdurlarından Yüksel Avşar o gece yaşadıklarını anlattı
POLİTİKA

1,5 yıl yattım sonra Pardon! 12 Eylül mağdurlarından Yüksel Avşar o gece yaşadıklarını anlattı

Bir buçuk yıl yattım sonra pardon dediler: 12 Eylül mağdurlarından Yüksel Avşar o gece yaşadıklarını anlattı

Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesinin mağdurlarından Yüksel Avşar, bir gece yarısı gözaltına alındı. 45 gün gözaltında kaldığı her gün işkence gördü, 1,5 yıl cezaevinde yattı; sonra, ‘suçsuzsun yanlışlık olmuş’ denilip bırakıldı. O günleri unutamayan Avşar, “Doya doya işkence yaşadık. Duygularımız, aile olmamız, çocuk doğurmamız, her şeyimiz yarım kaldı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yüksel Avşar
Yüksel Avşar

12 Eylül 1980 günü Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçti. Ordunun demokrasiyi rafa kaldırdığı darbede 650 bin kişi gözaltına alındı, 230 bin kişi yargılandı, 7 bin kişi için idam istendi, 517 kişi ölüm cezasına çarptırıldı, 50 kişi idam edildi. Yeni Şafak döneme tanıklık etmiş 12 Eylül’ün mağdurlarını dinledi. Üzerinden onca yılın geçmesine rağmen 12 Eylül, idam, kötü muamele ve insan hakları ihlalleriyle zihinlerdeki yerini koruyor.

Kanlı 12 Eylül
GÜNDEM
Kanlı 12 Eylül

12 Eylül darbecilerinin ilk idamları: ‘Soldan’ Necdet, ‘sağdan’ Mustafa
OYNAT 01:47
12 Eylül darbecilerinin ilk idamları: ‘Soldan’ Necdet, ‘sağdan’ Mustafa
Türkiye'nin en karanlık günlerinin başlangıcı olan 12 Eylül 1980 askeri darbesi sürecinde 650 bin kişi gözaltına alındı, 1 milyon 683 bin kişi fişlendi, 50 kişi idam edildi, 171 kişi işkencede öldü. Darbeciler idam sehpasına ilk olarak 8 Ekim 1980'de sol görüşlü Necdet Adalı, ardından ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu idam edildi. Darbenin lideri Kenan Evren'in“Şartların olgunlaşmasını bekledik'sözü ise tarihe geçti.


DOYA DOYA İŞKENCE YAŞADIK

Yüksel Avşar 27 yaşındayken, bir gece yarısı evinden gözaltına alındı. Doktora öğrencisiyken bir anda kendisini tutuklanmış bulan Avşar, o günleri şöyle anlatıyor: “Bir gece yarısı Ankara’da askerler kapımı çalarak, ‘sıkıyönetim var. Bir süre sizi misafir edeceğiz’ dediler. Gözlerimi bağlayıp beni arabaya bindirdiler. Sonra taciz etmeye başladılar. Hiç alakam olmayan bir suçla aldılar. Hemen soydular, sular tutuldu. Emniyette 45 gün ‘DAL’ grubunda gözaltında kaldık. Tam 45 gün doya doya işkence yaşadık. Adam geliyor acayip kokan bir battaniyeyi yüzüne sarıyor. Gece istediğini sana yapıyor.”

12 Eylül 1980 darbesi: Utancın 39. yılı
GÜNDEM
12 Eylül 1980 darbesi: Utancın 39. yılı

O GÜNLERİ HALA UNUTAMADIM

Yaşadığı işkenceyi hala unutamadığını belirten Avşar, “Sağcı solcu bakılmaksızın herkesin hayatını çalıyorlardı. Bir buçuk yıla yakın Mamak’ta kaldım. Takipsizlik verildi. O zaman da bana ‘Pardon sizi almışız ama yanlışlık olmuş’ denildi. Duygularımız, sevdiklerimiz, aile olmamız ve çocuk doğurmamız her şeyimiz yarım kaldı” dedi.

12 Eylül darbecilerinin ilk idamları: ‘Soldan’ Necdet, ‘sağdan’ Mustafa
TARİH
12 Eylül darbecilerinin ilk idamları: ‘Soldan’ Necdet, ‘sağdan’ Mustafa

Yiten hayatlar: 12 Eylül Yargılamaları
OYNAT 00:00
Yiten hayatlar: 12 Eylül Yargılamaları
12 Eylül darbesiyle ülkedeki anarşi ortamı durdurulmuş, alınan sert tedbirlerle güvenlik sağlanmıştı. Bu durum insanların birçoğunda 12 Eylül yönetimine güveni oluştursa da gerçek daha sonra orta çıkacaktı. 12 Eylül rejimi darbeden kısa süre sonra başlattığı yargılamaları bir cadı avına dönüştürecek yüzbinlerce insanı gözaltına alacaktı. Ülkedeki bir çok insanın yakından etkilendiği yargılamalar Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçti. 12 Eylül mahkemeleri yiten hayatlara, hayallere ve acılara sahne olacaktı...


BİR NESİL MAHVEDİLDİ

Ali Bademci
  • Genç bir gazeteciyken tutuklanan Ali Bademci ise 12 Eylül öncesini şöyle anlatıyor: “Darbe sırasında 31 yaşındaydım, Hergün Gazetesi Adana Temsilcisi olarak görev yapıyordum. Türkeş Bey’in talimatıyla gelmiştim. 12 Eylül günü sabah saat 05.00’te askerlerce evimden alındım. Gözaltına alınma gerekçemi hâlâ anlayabilmiş değilim. Cezaevi hayatı bambaşka bir şey, bir kere hiçbir şekilde karşılığını bulamadım. Getirilenlerin çoğu toplama insanlardı, işkenceler yapıldı. Sol veya sağ bir nesil işkencelerde mahvedildi.”

Erdoğan ağlayarak okumuştu: İşte 12 Eylül şehidi Pehlivanoğlu'nun mektubu
OYNAT 02:50
Erdoğan ağlayarak okumuştu: İşte 12 Eylül şehidi Pehlivanoğlu'nun mektubu
Mustafa Pehlivanoğlu, 12 Eylül'de Kenan Evren ve darbeci ekibin mahkemelerinde yargılanıp idam edilen ülkücülerden biriydi. 38 yıl sonra bile hafızalardaki yerini koruyan Pehlivanoğlu'nun mektubunu, o dönemin Başbakanı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da ağlayarak okumuştu.

Demokrasiye son düdük: 12 Eylül Darbesi
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Demokrasiye son düdük: 12 Eylül Darbesi
27 Mayıs sonrası Türk siyasetinde beliren askeri vesayet rüzgarı ülkeyi anarşi, kriz ve kaos sürecine itti. Kısa süreli koalisyon hükümetleri ülkede istikrarı sağlayamazken, Türkiye kısa süre içinde darbe teşebbüsleri, ekonomik krizler, anarşi/terör eylemleri ve muhtıralarla uçurumun eşiğine getirildi. Kenan Evren ve arkadaşları 12 Eylül 1980 günü demokrasiyi rafa kaldırarak yönetime el koyarken, Türk demokrasi tarihinde kapanmaz yaralar açılıyordu.


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