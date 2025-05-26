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Son hac kafilesi 31 Mayıs'ta yola çıkacak: 2025 hac takvimi

Son hac kafilesi 31 Mayıs'ta yola çıkacak: 2025 hac takvimi

09:5826/05/2025, Pazartesi
AA
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Kafilelerin dönüşü 7 Temmuz'a kadar sürecek.
Kafilelerin dönüşü 7 Temmuz'a kadar sürecek.

Hac farizasını yerine getirmek için Türkiye'den kutsal topraklara gidecek son hac kafilesi, 31 Mayıs'ta yola çıkacak.

Diyanet İşleri Başkanlığının "2025 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında Türkiye ve Suudi Arabistan'daki hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı.

Diyanetin hacı adaylarının ibadetlerini düzenli ve güvenli yapması için Mekke ve Medine'de görevlendirdiği sağlık ve diğer personeli hizmet vermeye başladı.

Kutsal topraklara gitmeyi bekleyen hacı adayları için Diyanetin ülke genelinde düzenlediği eğitim seminerleri de sürüyor.

Türkiye'den ilk hac kafilesi 29 Nisan'da Medine'ye ulaştı. 31 Mayıs'ta Mekke'ye gidecek son hac kafilesiyle 84 bin 942 hacı adayı kutsal topraklara ulaşmış olacak.

Hacı adayları gerekli hac farizalarını yerine getirdikten sonra 4 Haziran'da Arafat'a çıkacak ve orada vakfeye duracak.

Buradan Müzdelife ve Mina yolculuğu yapacak hacılar, Cemerat'ta şeytan taşladıktan sonra Kabe'ye giderek tavaf ve say gerçekleştirecek.

Daha sonra ihramdan çıkacak hacılar, 6 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı'nı kutsal topraklarda idrak edecek.

Hacıların yurda dönüş yolculuğu ise 11 Haziran'da başlayacak. Kafilelerin dönüşü 7 Temmuz'a kadar sürecek.


#Diyanet işleri Başkanlığı
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