21 yaşındaki stajyer itfaiyeci Murat Solmaz'ı hayattan koparan alkollü sürücü tutuklandı

Kaza, gece saat 01.30 sıralarında Küçükkarasu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya İtfaiyesinde staj yapan Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Öğrencisi Ercüment Murat Solmaz (21) kız arkadaşının yanına gitmek için Kocaali'ne doğru 06 FDM 778 plakalı motosikleti ile yola çıktı. Bu esnada Solmaz'a, H.B. (38) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Solmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri ise kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobili tespit etmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından kamera ve PTS incelemesi neticesinde kaçan otomobil tespit edildi. Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma neticesinde otomobil sürücüsü saat 04.00 sıralarında Kocaali ilçesinde saklanmış olduğu evde, kazaya karışmış olduğu araç ile yakalanarak gözaltına alındı. 21 yaşındaki stajyer itfaiyeciyi hayattan kopararak olay yerinden kaçan sürücünün 156 promil alkollü olduğu tespit edildi. Konu ile alakalı adli tahkikata başlanıldı.