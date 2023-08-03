Emniyet Müdürleri Kararna-mesi’yle 52 ilin emniyet müdürü değişti, 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi. Emniyet Müdürleri Kararnamesi dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameyle Ankara, İzmir, Muğla ve Bursa’nın arasında olduğu 52 ilin emniyet müdürü değişti. Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç Ankara Emniyet Müdürü, Elazığ Emniyet Müdürü Celal Sel ise İzmir Emniyet Müdürü oldu. İstihbarat Başkanı Dr. Sabit Akın Zaimoğlu Bursa Emniyet Müdürü, Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit Balıkesir Emniyet Müdürü görevine getirildi.

4 İSİM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLDU

Kararnameyle Emniyet Genel Müdür Yardımcıları’nda da değişikliğe gidildi. KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu, Samsun Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ile Polis Başmüfettişleri Selami Yıldız ve Caner Tayfur Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Polis Başmüfettişi Rüştü Yılmaz ise 1. Hukuk Müşaviri oldu.

26 İSİM MERKEZE ÇEKİLDİ

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’nin de arasında olduğu 24 ilin emniyet müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanarak merkeze alındı. Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Şengün ve Resul Holoğlu da Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde yeni görevlerine atanan personeli tebrik etti. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaş-kanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve takdirleriyle Emniyet Genel Müdürlüğü’müzde atamaları gerçekleşen mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu dönemde, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ali Yerlikaya

EGM’de de yeni atamalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı başkanlık ve daire başkanlıklarına yapılan atamaları açıkladı. Yerlikaya’nın paylaşımına göre, Isparta Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, İzmir Polis Moral Eğitim Merkezi Müdür Vekili Süleyman Karadeniz Özel Harekat Başkanı, Polis Başmüfettişi Resul Kabataş İstihbarat Başkan Vekili, Strateji Geliştirme Daire Başkan Vekili Tolga Yılmaz Asayiş Daire Başkanı, Polis Başmüfettişi Asım Dursun Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı, Polis Başmüfettişi Mehmet Çatal Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanı, Polis Başmüfettişi Mustafa Serkan Sabanca Dış İlişkiler Daire Başkanı, Kırıkkale Emniyet Müdürü Fahri Bulut Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkan Yardımcısı Maksut Yüksek Güvenlik Daire Başkanı, Polis Başmüfettişi Tamer Taş Koruma Daire Başkanı, Polis Başmüfettişi Tuncay Ankara Kriminal Daire Başkanı, Polis Başmüfettişi Asım Bulat Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı, Polis Başmüfettişi Seylan Demir Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkan Yardımcısı Ergün Dağıstanlı Terörle Mücadele Daire Başkanı oldu.







