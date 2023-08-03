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52 ilin emniyet müdürü değişti

Emniyet kararnamesiyle 52 ilin emniyet müdürü değişirken 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi. KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu, Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile başmüfettişler Selami Yıldız ve Caner Tayfur yeni Genel Müdür Yardımcıları oldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne ise Engin Dinç atandı.

Haber Merkezi
04:00 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Emniyet Müdürleri Kararna-mesi’yle 52 ilin emniyet müdürü değişti, 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi. Emniyet Müdürleri Kararnamesi dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameyle Ankara, İzmir, Muğla ve Bursa’nın arasında olduğu 52 ilin emniyet müdürü değişti. Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç Ankara Emniyet Müdürü, Elazığ Emniyet Müdürü Celal Sel ise İzmir Emniyet Müdürü oldu. İstihbarat Başkanı Dr. Sabit Akın Zaimoğlu Bursa Emniyet Müdürü, Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit Balıkesir Emniyet Müdürü görevine getirildi.

4 İSİM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLDU

Kararnameyle Emniyet Genel Müdür Yardımcıları’nda da değişikliğe gidildi. KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu, Samsun Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ile Polis Başmüfettişleri Selami Yıldız ve Caner Tayfur Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Polis Başmüfettişi Rüştü Yılmaz ise 1. Hukuk Müşaviri oldu.

26 İSİM MERKEZE ÇEKİLDİ

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’nin de arasında olduğu 24 ilin emniyet müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanarak merkeze alındı. Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Şengün ve Resul Holoğlu da Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde yeni görevlerine atanan personeli tebrik etti. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaş-kanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve takdirleriyle Emniyet Genel Müdürlüğü’müzde atamaları gerçekleşen mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu dönemde, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ali Yerlikaya

EGM’de de yeni atamalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı başkanlık ve daire başkanlıklarına yapılan atamaları açıkladı. Yerlikaya’nın paylaşımına göre, Isparta Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, İzmir Polis Moral Eğitim Merkezi Müdür Vekili Süleyman Karadeniz Özel Harekat Başkanı, Polis Başmüfettişi Resul Kabataş İstihbarat Başkan Vekili, Strateji Geliştirme Daire Başkan Vekili Tolga Yılmaz Asayiş Daire Başkanı, Polis Başmüfettişi Asım Dursun Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı, Polis Başmüfettişi Mehmet Çatal Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanı, Polis Başmüfettişi Mustafa Serkan Sabanca Dış İlişkiler Daire Başkanı, Kırıkkale Emniyet Müdürü Fahri Bulut Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkan Yardımcısı Maksut Yüksek Güvenlik Daire Başkanı, Polis Başmüfettişi Tamer Taş Koruma Daire Başkanı, Polis Başmüfettişi Tuncay Ankara Kriminal Daire Başkanı, Polis Başmüfettişi Asım Bulat Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı, Polis Başmüfettişi Seylan Demir Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkan Yardımcısı Ergün Dağıstanlı Terörle Mücadele Daire Başkanı oldu.


EGM polis atama isim listesi 2023 Resmi Gazete'de!
EGM polis atama isim listesi 2023 Resmi Gazete'de!

Emniyet Genel Müdürlüğü atama listesi 2023 Resmi Gazete'de yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan polis tayinleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Binlerce polis ve ailesini yakından ilgilendiren tayinler EGM'nin gerçekleştireceği işlemlerin ardından yayınlandı. Tayin sonuçları ile polis memuru, başpolis memuru, komiser yardımcısı, komiser ve başkomiserlerin yeni çalışma yerleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile; Emniyet Genel Müdür Yardımcılıklarına, Mahmut Çorumlu, Ömer Urhal, Selami Yıldız ve Caner Tayfur atandı. EGM polis atama listesi sorgulaması Resmi Gazete ile öğrenilebiliyor. İşte, 2 Ağustos EGM polis atama isim listesi 2023 ve konu hakkında bilgiler.


#Atama
#Emniyet Genel Müdürlüğü
#Recep Tayyip Erdoğan
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