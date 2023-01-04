Gündem 6lı masa ülkenin sinir uçlarıyla oynuyor CHPden istifa eden Aslı Baykaldan sert eleştiri
ANKARA

6'lı masa ülkenin sinir uçlarıyla oynuyor: CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan sert eleştiri

CHP'den istifa eden Aslı Baykal, Ali Babacan'ın açıkladığı Temel Haklar Eylem Planı üzerinden 6'lı masayı eleştirdi. Yeni Şafak’a konuşan Baykal, "Tavizler yavaş yavaş verilir. Önce vatandaşlık tanımını değiştirirler, sonra sıra toprak taleplerini karşılamaya gelir. Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynanıyor" dedi.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
6lı masa ülkenin sinir uçlarıyla oynuyor: CHPden istifa eden Aslı Baykaldan sert eleştiri
​CHP'de eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, 6'lı masayı Türkiye’nin sinir uçlarıyla oynamakla suçladı.

CHP'de eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, 6'lı masayı Türkiye’nin sinir uçlarıyla oynamakla suçladı.

Aslı Baykal, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Temel Haklar Eylem Planı'nı açıklarken kullandığı “Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür vatandaşı hissetmesi, güçlü bir vatandaşlık anlayışının hakim kılınmasıyla mümkündür. Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz” ifadeleri taviz olarak değerlendirdi.

TAVİZLER YAVAŞ YAVAŞ VERİLİR

Baykal, “Tavizler yavaş yavaş verilir. Önce vatandaşlık tanımını değiştirirler, sonra sıra toprak taleplerini karşılamaya gelir. Şehitler vererek sınırlarımızı terörden güçlükle arındırıyoruz. Örneğin, Gabar'da petrol rezervleri bulunuyor, bu topraklarda gözü olan çok. Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynanıyor” dedi.

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