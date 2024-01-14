ABD PKK'yı Suriye'de eğitip saldırtıyor

Emekli Albay Mithat Işık, Pençe-Kilit Bölgesi’nde 9 şehit verilen sızma girişimini Yeni Şafak’a değerlendirdi. Bölgede uzun yıllar görev yapan Işık, arazinin önemini ve teröristlerin nasıl gelmiş olabileceğini anlattı. Son saldırının gerçekleştiği bölgenin Türkiye sınırına yaklaşık 25-30 km mesafede olduğu bilgisini veren Işık, ABD’nin terör örgütü PKK’ya Suriye’de her türlü hava ve arazi şartlarında kullanabileceği silah, malzeme ve teçhizatı sağladığını söyledi. Işık, “Örgütün elinde uzun menzilli roketler, havanlar var. ABD, bizim Irak ve Suriye bölgesindeki birliklerimizin yerini uydudan tespit edip, PKK’nın kullandığı GPS’lere yüklüyor” dedi.





DAHA GÜNEYE İNİLMELİ

PKK’lıların Suriye’de eğitilip Süleymaniye’ye kadar geldiğini kaydeden Işık “Süleymaniye’den araçlarla Hakurk’un girişine, Sidekan ve Ranya bölgelerine kadar geliyorlar. Sonrasında köyler var. O bölge PKK’nın kullandığı bir bölge. Biz daha önce operasyon yaptığımız o noktaları boşalttığımızda, örgüt gelip hemen dolduruyor, sınır karakollarında eylem yapıyordu” diye konuştu.

Irak devletinin, sınırlarını koruyana kadar Türkiye’nin bölgede kalacağına dikkat çeken Işık, şunları kaydetti: “Biz sınırlarımızı uzaktan korumak, PKK’nın bölgede yerleşmesini önlemek için bu operasyonları yapmaya mecburuz. Türkiye’nin güvenliği için Irak’ın daha güneyine inmemiz lazım.”





ABD Türkiye’nin düşmanı

Terör örgütü PKK’ya ABD’nin verdiği destek, son saldırıdan sonra tekrar gündemde. ABD Ankara Büyükelçiliği, 9 şehit için “Teröristlerin Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” mesajını paylaşırken, TRHaber Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, ABD’nin saldırıdaki payına dikkat çekti. Türkiye’nin en büyük düşmanının ABD olduğunu belirten Karagül, “Son 30 yılda Türkiye’yi hedef alan tüm saldırıların kaynağı ABD’dir. Türkiye’yi hedef alan bütün terör örgütlerini ABD kurdu, ABD silahlandırdı ve yönetiyor. Saldırı hedeflerini, istihbaratını bile onlar veriyor” dedi. Terörle mücadelede yüzlerce vatan evladını ABD’nin şehit ettiğini kaydeden Karagül şu ifadeleri kullandı: “ABD ve İsrail, Türkiye için öncelikli ve en büyük tehdittir. Türkiye’nin güvenlik doktrini buna göre yeniden dizayn edilmelidir. Son terör saldırıları doğrudan ABD ve İsrail tarafından planlanmış ve uygulanmıştır. Gazze’de soykırım yapanlar, Yemen’e saldıranlar, Akdeniz’i yakanlar Türkiye’den intikam almaktadır. Artık tahammül sınırı çoktan aşılmıştır.”





Pençe-Kilit şehitlerine veda. Serkan Sayin Adıyaman’da, Hakan Gün Gaziantep’te, Müslüm Özdemir ise Kahramanmaraş’ta dualarla toprağa verildi. Cenaze törenlerinde PKK’ya lanet yağarken, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları atıldı. Diğer 6 şehit ise bugün sonsuzluğa uğurlanacak.





Üsse yakın köyden geldiler

Irak’ın kuzeyinde 9 şehit verilen saldırının detayları netleşiyor. Önceki akşamki sızma girişimi, Pençe-Kilit Bölgesi’nde son 20 gün içinde üçüncü saldırı oldu. 22-23 Aralık’taki saldırılarda 12 şehit verilmişti. Teröristlerin son saldırdığı üs bölgesi de 22-23 Aralık’taki sızma girişimine yakın bir noktada. 1400 rakımlı tepe, köylere de yakın mesafede. TSK köylere ve meskun mahallere yaklaşmıyor. Teröristlerin Metina bölgesinde gizlendikleri meskun mahallerden geldiği ya da o noktalardan yardım aldıkları değerlendiriliyor. Bir diğer ihtimal de PKK’lıların bölgeye ABD’ye ait helikopterle taşınmış olmaları. PKK’lı teröristlere ABD’lilerin helikopter desteği verdiği belirtiliyor.





GÖRÜŞ MESAFESİ 5 METRE

Hava koşulları, bölgede görüş mesafesini kısıtlamaya devam ediyor. PKK’lı teröristler geçen saldırıda olduğu gibi yine bu durumu kullandı. Saldırı, hava şartları nedeniyle görüş mesafesinin 5-6 metreye kadar düştüğü saatlerde gerçekleşti. Teröristler üssün önündeki emniyet bölgesine el bombaları ile saldırdı, bir grup PKK’lı da üsse ateş açtı. Sızma girişimine anında karşılık verilse de 9 asker şehit düştü. Mehmetçik’in bölgedeki harekatlarına devam edeceğini belirten askeri kaynaklar, TSK’nın terörü kaynağında yok etme tutumunda bir değişiklik olmadığı bilgisini verdi.





Türkiye şehitlerini uğurladı. Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı’nda 22-23 Aralık 2023’te 12 şehit verilen saldırıların ardından, önceki akşam düzenlenen son saldırıda da 9 asker şehit düştü, 4 asker yaralandı. Bölgedeki askeri üsse sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen (32), Piyade Uzman Çavuşlar Serkan Sayin (27), Hakan Gün (28), Ahmet Köroğlu (30), Piyade Sözleşmeli Erler Müslüm Özdemir (23), Kemal Batur (23), Emrullah Gülmez (27), İstihkam Sözleşmeli Erler Murat Atar (22) ve Muhammed Tunahan Evcin’in (27) baba ocaklarında yas var.

Şehit 9 asker için dün Şırnak’taki 23. Piyade Tümen Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Saygı duruşu, özgeçmişlerin okunması ve edilen duaların ardından şehitlerin naaşları memleketlerine gönderildi. Serkan Sayin Adıyaman’da, Hakan Gün Gaziantep’te, Müslüm Özdemir Kahramanmaraş’ta dualarla toprağa verildi. Cenaze törenlerinde PKK’ya lanet yağarken, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları atıldı. Diğer 6 şehit ise bugün sonsuzluğa uğurlanacak. Gökhan Delen Aksaray’da, Kemal Batur Niğde’de, Ahmet Köroğlu Giresun’da, M.Tunahan Evcin Eskişehir’de, Emrullah Gülmez Kahramanmaraş’ta, Murat Atar ise Ordu’da toprağa verilecek.





Ev hayali gerçekleşecek

Şehitlerden ikisi Kahramanmaraşlı. Müslüm Özdemir’in Dulkadiroğlu, Emrullah Gülmez’in Göksun ilçesinde yaşayan aileleri, acı haberle yasa boğuldu. Her iki şehit de bekardı. Özdemir’in baba ocağı 11 ay önce depremde yıkıldığı için, Türk Bayrağı yaşadıkları çadıra asıldı. Ev hakkı mevcut olan ailenin yaşadıkları konteynerde soba yakamadıkları için kendi tercihleriyle çadırda kaldıkları öğrenildi. Kendi arsalarındaki konteynerde ise eşyaları duruyor. 1 yıl önce göreve başlayan Özdemir’in hayali, ailesine ev almaktı. Hatta ailesine “Evlenmeden önce size bir ev alacağım” dediği de öğrenildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, aileye isterlerse rezerv alanda hazır durumdaki konutu, isterlerse bakanlığın projesi kapsamında yaşadıkları mahallede yapımı başlayan konutlardan birini verebileceklerini bildirdi. Kahramanmaraş Valiliği de aile için kalıcı köy konutunun kısa sürede teslim edileceğini açıkladı.





Ailenin ikinci şehidi

Üç kız kardeşi bulunan şehit Ahmet Köroğlu’nun bekar olduğu, kuzeni Talha Köroğlu’nun da 2008’de Şırnak Beytüşşebap’ta çıkan çatışmada şehit düştüğü öğrenildi. Şehit askerin dayısı Özcan Türk, “Üs bölgesine saat 17.00 sıralarında yemek yedikleri sırada saldırı düzenlenmiş. Burada şehit düşmüş. Ailenin ikinci şehidi. Takdiri ilahi. Kendisini en son 17 Kasım’da buradan giderken gördük. Ailesi telefonla sık sık görüşüyordu. Çok sıkıntılı bir coğrafyada olduklarını ve 22-23 Aralık’ta şehit verilen bölgeye yakın olduklarını söylemiş” dedi. Akrabası Ömer Cin de şehidin oralardan kopamadığı için sözleşmesini yenilediğini anlattı: “20 gün önce burada konuştuk, eğlendik şakalaştık. ‘Yılbaşında uzman çavuşluğu bırakacağım. Burada bir işe gireceğim’ dedi. Sabah mesai arkadaşları geldi. Onlar sözleşmeyi feshetmiş. 2 gün önce annesine ‘Ben uzman çavuşluğu bırakacağım’ diyor. Ama dün sözleşme yenilemiş. Allah’ın vardır bir bildiği. O da oralardan kopamadı. Kopamadığı için de sözleşmeyi yenilemiş.”





2 ay önce göreve başlamış

Bekar ve 4 kardeş olan şehit Murat Atar, 8 aylık eğitimin ardından 2 ay önce göreve başlamıştı. Şehidin babası Vahip Atar’ın da 2021 yılında Ordu Ünye’de meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.





Peygamber Efendimiz’e komşu oldun

Pençe-Kilit Bölgesi’nde teröristlerin 11 Ocak’taki saldırısında şehit olan P.Uzm.Çvş. Samet Aslan (30) son yolculuğuna uğurlandı. Amasya Taşova’daki cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Oğlunun Türk bayrağına sarılı naaşına kapanan şehit babası İbrahim Aslan, “Seninle gurur duyuyorum, bana bu onuru yaşattığın için hakkım helal olsun sana. Vatan sağ olsun” dedi. Acılı anne Hava Aslan’da oğlunu “Peygamber Efendimiz’e komşu oldun oğlum” sözleriyle uğurladı. Şehit asker öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığına defnedildi.





54 hedef vuruldu

9 askerin şehit olmasından sonra, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Bölgesi ve Suriye’nin kuzeyinde, hava ve kara destekli kapsamlı bir harekat başlatıldı. Hava operasyonları, karadan ateş destek vasıtalarıyla desteklendi. PKK’nın kullandığı, içinde elebaşlarının da bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan 54 hedef imha edildi. Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 57 terörist öldürüldü. Önceki gece ve dün gün boyu devam eden operasyonlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı. Hedefleri bir bir vuran uçaklar emniyetli şekilde üslerine döndü. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları ile birlikte dün sabah Şırnak’a gitti. Şehitlerin uğurlama törenine katılan bakan ve komutanlar, operasyon merkezine geçerek harekat hakkında bilgi alıp yeni talimatlar verdi. Bakan Güler ve Genelkurmay Başkanı Gürak, daha sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen güvenlik toplantısına katılmak için İstanbul’a geçti.



