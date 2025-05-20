Adalet Bakanı Tunç alkollü araç, kasten yaralama, örgüt üyeliği gibi suçların cezalarının arttırılacağını söyledi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza İnfaz Kanunu'ndaki düzenleme çalışmaları hakkında önemli açıklamalar yaptı.

TV100'de Eşit Ağırlık programına konuk olan Yılmaz Tunç, hangi cezaların ne kadar arttırılacağını ilk kez paylaştı. Bakan Tunç, şunları söyledi:





''Kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama ve tehdit suçlarının cezaları belirli bir miktar artırılmaktadır. Meskün mahalde silahla ateş etme suçunun cezası artırılmakta, kurusıkı silahlar da suçun (1 yıldan 5 yıla kadar hapis) kapsamına alınmaktadır. Bu suçun düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi yerlerde işlenmesi halinde ceza yaptırımları yarısından bir katına kadar artırılacak.''





ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI ARTACAK





Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma suçunun cezası (6 aydan 2 yıla kadar hapis) artırılmaktadır. Trafikte yol kesme müstakil suç (1 yıldan 3 yıla kadar hapis) olarak düzenlenmektedir. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçunun unsurları ve cezası yeniden belirlenmektedir. Ayrıca suç kurma ve yönetme suçu ile örgüt üyeliği suçunun cezaları artırılmaktadır.

















HANGİ SUÇLARIN CEZASI ARTIRILACAK?





Kasten işlenen suçlarda 1 yıl 6 aydan 3 yıla, taksirle öldürme suçu hariç taksirle işlenen suçlarda 3 yıldan 5 yıla çıkarılmaktadır. Konutta infaz usulünün kapsamı kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 1 yıldan 3 yıla, 70 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 2 yıldan 4 yıla, 75 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 4 yıldan 5 yıla çıkarılmaktadır. Ayrıca 80 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 6 yıla kadar olan hapis cezasının konutta infazına karar verilebilmesine imkân tanınmaktadır. Hastalık ve engellilik nedeniyle 5 yıl yerine 10 yıla kadar hapis cezasının, doğum nedeniyle ise 3 yıl yerine 5 yıla kadar hapis cezasının konutta infazına karar verilebilmesi öngörülmektedir.











