Ehliyetsiz ve alkollü sürücü 2 günlük son model jipe çarptı: Araç sahipleri çileden çıktı

Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında Ali E.'nin kullandığı 33 SN 276 plakalı otomobil, yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran Ömer Esen'nin kullandığı 07 LSY 58 plakalı BYD Seal marka araca duramayarak arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarından inen aile üzüntülerini sitemkâr sözlerle dile getirdiler. Ömer Esen'in eşi, karşı sürücüye "Takip mesafesi diye bir şey var. Yavaş gideceksin, takip mesafesini bilmiyor musun sen. 35 yıllık emeğimizin karşılığı, 1-2 gün bile kullanmamıza izin vermedin" derken, araçta bulunan ailenin kızı ağlamamak için kendisini zor tuttu. Ali E. ise kendilerine tepki gösteren aileye karşı, "Yavaş gidiyordum. Arabanın frenleri zayıf eski araba" diyerek kendini savundu.





'YAYAYA YOL VERMENİN CEZASINI ÇEKTİK'





2 gün önce aldıkları araçları ile kaza yapan ve yayaya yol vermenin cezasını çektiklerini belirten genç kız "Yaya öncelikli yolda yavaş bir şekilde ilerlerken yaya geçidinden yaya yolun karşısına geçmek için yürüdüğünde yol verip durduk. Daha 2 gün önce aldığımız arabamıza alkollü ve ehliyeti olmayan şahıs çok güzel bir şekilde vurdu. Yaya geçidinde yayalara yol vermek oldukça önemli. Lütfen yaya geçidi olan yollarda hızlı gitmeyelim. 20-25 kilometreyi geçmemelisin ki durabilesin" dedi.













HEM EHLİYETSİZ HEM ALKOLLÜ





Kazanın ardından arkadan çarpan otomobil çalıştırılamazken, araç trafik görevlilerince itilerek yol kenarına çekildi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde çarptığı araç sürücüsüne kendi 'kendi aramızda halledelim. Ben senin masrafını karşılarım' diyen Ali E. isimli otomobil sürücüsünün sürücü belgesinin olmadığı, aynı zamanda 1.04 promil alkollü olduğu belirlendi. Ali E.'ye sürücü belgesiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 TL, araç sahibine de sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmaktan 18 bin 678 TL olmak üzere toplam 46 bin 624 TL para cezası uygulandı.







