Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
Motosiklet sürücüsünü hayattan koparan kaza

Motosiklet sürücüsünü hayattan koparan kaza

23:4015/05/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de Bölme Kavşağı'nda motosiklet ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otomobildeki iki kişi ise yaralandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Sakran Safiye Mahallesi'nde İzmir-Çanakkale karayolunda meydana geldi. M.B. (68) idaresindeki 17 PL 377 plakalı otomobil ile Ali B. (72) idaresindeki 35 ZV 072 plakalı motosiklet, Bölme Kavşağı'nda çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Ali B.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.B. (68) ve yolcu H.B. (65) ise Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Ali B.'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#İzmir
#Motosiklet
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli fırtına uyarısı: Hızı 90 kilometreye ulaşacak