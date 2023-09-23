Adalet Bakanı Tunç: Dünya Hukuka Güven Endeksi sıralamasında sahte propaganda yapılıyor

"Türkiye’nin demokrasisi için kim ne derse desin onlardan alacığımız herhangi bir ders yok. Elbette ki eksiklikler varsa bunlar süreç içerisinde tamamlanır, ki var. Biz ne ile yönetiliyoruz? Darbeci bir anayasa ile yönetiliyoruz. Vesayetçi bir ruh anayasamıza işlemiş."