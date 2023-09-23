Adalet Bakanı Tunç: Dünya Hukuka Güven Endeksi sıralamasında sahte propaganda yapılıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Seçim İşleri Başkanlığınca düzenlenen ''İstanbul Avukatlar Buluşması''nda konuştu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Seçim İşleri Başkanlığınca düzenlenen ''İstanbul Avukatlar Buluşması''nda konuştu.
Avukatları yargının kurucu unsurları olarak her zaman destekleme gayreti içinde olacaklarını vurgulayan Tunç, yeni yayımlanan avukatlık asgari ücret tarifesinin bunun bir göstergesi olduğunu söyledi.
Yargıyı avukatlarla beraber güçlendireceklerini kaydeden Tunç, şöyle devam etti:
"O bir oy bize emanet edilmiş"
Bakan Tunç, seçimlerde sandık güvenliğinin sağlanmasında avukatların rolüne işaret ederek, ''Meslektaşlarımız özellikle seçim sürecinde sandıklara sahip çıkılması noktasında çok önemli görevler ifa ettiler. Onlar çünkü milletin emaneti. O bir oy bize emanet edilmiş. Her parti için söylüyorum, sadece bizim AK Parti için söylemiyorum. Diğer partiler de oylarına sahip çıkması lazım. Millet iradesinin eksiksiz bir şekilde tecelli etmesi, sonuçlanması lazım, biz buna inanıyoruz." diye konuştu.
"Vesayetçi bir ruh anayasamıza işlemiş''
Bakan Tunç, sözlerini şöyle tamamladı:
Bakan Tunç, daha sonra avukatların sorularını yanıtladı.
Programa, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Muammer Birdal ve çok sayıda avukat katıldı.