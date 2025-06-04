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Adana'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada anne ve bebeği hayatını kaybetti

Adana'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada anne ve bebeği hayatını kaybetti

12:184/06/2025, Çarşamba
AA
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Sürücü Ziya K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Sürücü Ziya K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu anne ve bebeği yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Adana'da Ceyhan-Kadirli kara yolunun hayvan pazarı mevkisinde Ramazan Kement idaresindeki 01 DD 828 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ziya K'nin kullandığı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Kazada yaralanan Ramazan Kement ile aynı araçtaki Selver Sonkaya ve 1,5 yaşındaki bebeği Alparslan Sonkaya ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Selver Sonkaya ve bebeği, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Anne ve bebeğinin cenazeleri morga kaldırıldı, sürücü Ziya K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.




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