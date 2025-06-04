Adana'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada anne ve bebeği hayatını kaybetti

Adana'da Ceyhan-Kadirli kara yolunun hayvan pazarı mevkisinde Ramazan Kement idaresindeki 01 DD 828 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ziya K'nin kullandığı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Ramazan Kement ile aynı araçtaki Selver Sonkaya ve 1,5 yaşındaki bebeği Alparslan Sonkaya ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Selver Sonkaya ve bebeği, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.