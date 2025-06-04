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Kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü öldü

Kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü öldü

09:534/06/2025, Çarşamba
DHA
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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kamyona arkadan çarpıp altına giren otomobilin sürücüsü Bahadır Yavuz (38), hayatını kaybetti.

Sakarya'dan Bilecik yönüne giden Bahadır Yavuz idaresindeki 16 EAE 14 plakalı otomobil, 33 VY 470 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, kamyonetin altına giren otomobilin sürücüsü Yavuz, sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Bahadır Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından çıkarılan Yavuz'un cenazesi, morga kaldırıldı.





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