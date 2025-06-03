Bahçelievler'de kontrolden çıkan beton mikseri yola devrildi

Sefaköy Kavşağı'ndan Basın Ekspres Yolu'na doğru hareket eden Ramazan Begik idaresindeki 34 GSN 284 plakalı beton mikseri, sürücünün kontrolünü kaybetmesi üzerine yolun kenarındaki bariyerlere doğru devrildi.

Kazada, sürücü yaralanmazken, haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Devrilen araçtan, iki yolun arasında kalan alana dökülen harç da görevliler tarafından temizlendi.